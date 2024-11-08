Німецький Ессен краще за інші європейські міста поєднує святковий настрій і турботу про довкілля.

Останніми роками дедалі більше туристів приділяють увагу тому, наскільки екологічними та прихильними до сталого розвитку є напрямки, якими вони подорожують. І різдвяні ярмарки не є винятком.

Впливовий туристичний портал Europe's Best Destinations склав топ найекологічніших різдвяних містечок Європи у 2024 році, де найактивніше пропонуються місцеві продукти, використовується екологічно чиста електроенергія, перероблене пакування, багаторазові стаканчики, енергоощадні різдвяні гірлянди, різдвяні ялинки з екологічно чистих лісів, а також система застави за стаканчики та кухлі.

Очолило рейтинг німецьке місто Ессен, чиє різдвяні ярмарки на 100% споживають зелену електроенергію. При цьому всі постачальники продуктів цього року прийняли рішення відмовитися від одноразового пластикового посуду, також на ярмарку діє абсолютна заборона на пластикові пакети і система депозитів для багаторазових чашок. (Ця схема вже багато років діє по всій Німеччині, коли напої подають не в одноразових стаканчиках, а в чашках – їх видають під заставу, яку повертають гостеві під час повернення тари). Крім того, організатори ессенського ярмарку надають великого значення регіональним та органічним продуктам.

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Водночас Ессен також відомий своїми масштабними світловими шоу та інсталяціями, які влаштовуються на різдвяні свята по всьому місту, починаючи з 1920-х років.

10 найбільш екологічних різдвяних ярмарків Європи у 2024 році

Ессен, Німеччина (15 листопада – 23 грудня) Марібор, Словенія (28 листопада – 31 грудня) Будапешт, Угорщина (15 листопада – 1 січня) Любляна, Словенія (1 грудня – 1 січня) Стокгольм, Швеція (24 листопада – 23 грудня) Берлін, Німеччина (24 листопада – 5 січня) Лондон, Велика Британія (21 листопада – 5 січня) Больцано, Італія (29 листопада – 6 січня) Відень, Австрія (13 листопада – 23 грудня) Манчестер, Велика Британія (8 листопада – 22 грудня)

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найбільш переповнені туристами різдвяні ярмарки Європи, а також розповіли, якими містами їх можна замінити.

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