Експерти очікують, що екстремальна спека може суттєво обмежити потоки туристів за деякими популярними напрямками.

Такі суворі погодні явища, як лісові пожежі, екстремальна спека та повені дедалі частіше відлякують мандрівників від відвідування деяких туристичних напрямків. Нещодавній приклад – руйнівні повені, що обрушилися на іспанську Валенсію.

Згідно зі свіжим звітом World Travel Market (WTM), дані дослідження, проведеного серед ключових світових туристичних ринків, засвідчили, що 29% усіх мандрівників і 43% молодих туристів (16-34 роки) відкладали поїздку в пункт призначення через несприятливі погодні умови за останні 12 місяців.

Водночас автори дослідження зазначають, що в майбутньому клімат ще більше впливатиме на вибір місця відпочинку туристами, що може суттєво обмежити потоки відпочивальників за деякими популярними напрямками.

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Так, згідно з дослідженням 2024 року, проведеним Массачусетським технологічним інститутом, очікується, що на таких напрямках, як Домініканська Республіка, Малайзія, Єгипет і Таїланд, значно скоротиться кількість днів на відкритому повітрі – днів із помірною температурою, що дають змогу займатися активним відпочинком і, у ширшому сенсі, подорожувати й займатися туризмом.

Водночас експерти зазначають, що від цього можуть виграти деякі напрямки в Північній Європі та Північній Америці, де буде прохолодніше.

Крім того, автори звіту зазначають, що згідно зі свіжим дослідженням Travel Trends Survey, 65% мандрівників із ключових ринків виїзного туризму визнають, що подорожі можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище. При цьому зростаюче розуміння впливу подорожей на навколишнє середовище змінює поведінку сучасних мандрівників і створює нові можливості для бізнесу використовувати їхню екологічну свідомість. Одним із прикладів цього автори дослідження назвали волонтерський туризм – подорожі з метою допомогти місцевим спільнотам.

Своєю чергою індустрія туризму вже відреагувала на зростаючий попит на більш стійкі туристичні пропозиції. Це підтверджується розширенням зусиль багатьох туристичних брендів, спрямованих на те, щоб допомогти споживачам знайти більш екологічні варіанти подорожей – від житла до транспорту, наголошується у звіті.

Однак, незважаючи на те, що багато хто ухвалює усвідомлене рішення не подорожувати в регіони, історично схильні до екстремальних погодних умов, лише 53% мандрівників визнають, що вони намагаються мінімізувати свій вуглецевий слід під час подорожей.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що звичний формат подорожей може зникнути до 2040 року. При цьому підвищення температури змінить не тільки літній, а й зимовий відпочинок, а деякі напрямки взагалі зникнуть.

Водночас, згідно з нещодавнім дослідженням сервісу InsureandGo, 80% британських туристів бояться, що за 5 років топ-місця Європи будуть занадто спекотними для відпочинку.

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