Лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.
Рейс буде виконуватися два рази на тиждень щочетверга та щонеділі. Про це повідомляє Avianews.com.
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Орієнтовна ціна квитків становить від 28 євро в один бік з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.
За найнижчим тарифом value пасажир може взяти з собою в салон літака один предмет з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.
Розклад рейсів Венеція-Одеса-Венеція Ryanair:
Венеція 15:50 → Одеса 19:10, четвер
Венеція 18:20 → Одеса 21:40, неділя
Одеса 19:45 → Венеція 21:05, четвер
Одеса 22:15 → Венеція 23:35, неділя
Ryanair і Україна:
17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.
3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.