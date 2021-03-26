Вартість авіаквитків Одеса-Керкіра починається від 27 євро в один бік за найдешевшим тарифом Value.

Ryanair цього літа запустить прямі рейси з Києва та Одеси на грецькі острови Керкіра і Крит.

Про це повідомляє Avianews.com.

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Згідно з опублікованим розкладом, лоукостер з 4 липня з'єднає Одесу і Керкіру двома щотижневими рейсами. Літак буде вилітати з Керкіри о 13:00 щосереди та о 19: 05 щонеділі.

Вильоти з Одеси о Керкіри заплановані на 15:40 щосереди та на 21: 45 щонеділі. Час в дорозі складе 2 години.

Вартість авіаквитків Одеса-Керкіра починається від 27 євро в один бік за найдешевшим тарифом Value. Він включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмежень по вазі.

6 липня Ryanair планує почати польоти з київського аеропорту Бориспіль в місто Ханья на острові Крит. Рейси виконуватимуться раз на тиждень щовівторка. Вильоти з Ханьї заплановані на 07:05, Вильоти з Києва — на 10: 25. Час у дорозі складе близько 3 годин.

Авіаквитки Київ-Ханья продаються за ціною від 26 євро в один бік з урахуванням зборів за тарифом Value.

На цей момент Греція не дозволяє в'їзд в країну туристів з України. Пасажирам перед покупкою авіаквитків слід моніторити інформацію щодо відкриття грецьких кордонів для іноземних мандрівників.

Ryanair і літня навігація

Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію, яка розпочнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.

Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень.

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Автор: Олена Коваленко