Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень та липень.

Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію, яка почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.

Про це повідомляє Аvianews.com.

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Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень та липень.

Продажі квитків за ще шістьма напрямками закриті. Йдеться про рейси з Києва до Будапешта, Манчестера, з Херсона до Катовіце, з Одеси до Афін, зі Львова до Меммінгена та Будапешта.

Мережа найбільшого лоукостера Європи з України у квітні включатиме 13 напрямків з аеропорту Бориспіль. До списку увійшли Відень, Софія, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшава, Вроцлав і Лондон.

Також з початком літнього розкладу Ryanair планує полетіти з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова в Бергамо і Рим.

Відновлення польотів з Харкова та Херсона відкладено до травня.

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що зараз авіакомпанії дуже динамічно змінюють розклад. При складанні графіка вони враховують попит на маршруті. На нього впливає можливість подорожі в ту чи іншу країну з метою туризму, а також необхідність проходити карантин і робити тести.

При цьому європейське та українське законодавство дозволяє авіакомпаніям не виплачувати пасажирам компенсації за зміну розкладу або скасування рейсів, якщо до вильоту залишається більше ніж 2 тижні.

Таким чином, якщо авіаперевізник бачить, що на маршрут продано мало квитків, він може скасувати рейс і виплатити пасажирам тільки вартість авіаквитків.

Коронавірус і збитки

Авіакомпанія "МАУ" станом на жовтень 2020 року внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 мільйонів доларів збитків і скоротила 900 співробітників.

SkyUp Airlines заявив про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року в більш ніж 30 мільйонів доларів.

Станом на листопад 2020 року Міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 мільйонів євро збитків у першому півріччі 2020 року.

За підсумками коронавірусного 2020 року Ryanair втратив близько мільярда євро.

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Автор: Олена Коваленко