Плюс у тому, що всі їх можна відвідати вже цього літа.

Нове дослідження HomeToGo назвало 5 найкращих перлин Європи для відвідування вже цього літа.

Рейтинг складено на таких показниках як: погода, спокій, околиці, їжа та напої, а також вартість проживання, пише Traveloffpath.

Бремм, Німеччина

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Бремм, мальовниче містечко в долині Мозеля, де вже багато століть роблять вино.

Тут знаходиться Кальмонт Клеттерштайг, найкрутіший виноградник у Європі, що простягнувся вздовж мальовничої пішохідної стежки. Вам доведеться підніматися сходами, запаморочливими сходами і дертися нагору за допомогою страхувальних тросів, щоб помилуватися приголомшливими краєвидами німецької сільської місцевості.

Якщо ви не налаштовані на пригоди, то можете зазирнути в місцеву виноробню і продегустувати один із відзначених нагородами рислінгів. У долині Мозеля проводиться кілька дегустаційних турів із зупинкою в Бреммі, ціни на які починаються від $41.

Також варто відвідати місцеву церкву Святого Лаврентія, побудовану ще в Середньовіччі, з високою вежею. Вона є головною визначною пам'яткою містечка і символом долини Мозеля.

Пюї-л'Евек, Франція

Це середньовічне поселення з кам'яними будівлями. Розташоване на скелястому мисі з видом на річку Ло і схоже на Діснейленд.

Його населення становить лише 1870 осіб, і це одне з тих місць, які нелегко знайти в путівнику або про які складно розповісти в інтернеті.

Уявіть собі бруковані вулиці, традиційні бістро, які обслуговують здебільшого місцевих жителів, французькі сім'ї, що приїжджають із сусідніх міст, і сімейні виноробні, що продають міцний місцевий мальбек.

Старе місто загалом схоже на казкове, і немає кращого способу познайомитися з ним, ніж досліджувати його навмання. Почніть із відвідин Єпископської вежі XIII століття або набережної з її унікальними плоскодонними човнами.

Нафпліон, Греція

Якщо ви хочете відвідати Грецію цього літа, вам варто вирушити в Нафпліон. Це колишня столиця Греції, яка може похвалитися великим історичним центром (Акронавплія), усіяним будівлями у візантійському, османському і навіть венеціанському стилях.

Серце Старого міста, площа Синтагма, оточене Старою будівлею парламенту і колоритними кав'ярнями, тут знаходиться і церква Святого Спиридона.

Фортеця Акронафплія, найстаріша зі складної системи міських укріплень, - ще одне місце, яке обов'язково варто відвідати завдяки краєвидам, що відкриваються звідти як на Старе місто, так і на море, хоча на цьому все не закінчується. У Нафпліоні є безліч інших визначних пам'яток, які варто відвідати.

Замок Бурдзі XV століття, розташований на острівці біля входу в гавань, мабуть, найбільш впізнавана пам'ятка Нафпліона. Не варто забувати і про Паламіді, одну з наймонументальніших фортець Греції, до якої потрібно піднятися 999 сходинками, щоб помилуватися захопливою панорамою Арголічної затоки.

Брізігелла, Італія

Розташована на схилі пагорба в Північній Італії, Брізігелла офіційно визнана одним із "найкрасивіших сіл Італії" Радою з туризму Національної асоціації італійських муніципалітетів і прекрасно збереженою перлиною середньовіччя, про яку більшість туристів не чули.

Лише за годину їзди від Болоньї розташована Віа дельї Азіні, або Осляча дорога, - тунелеподібна вулиця з арочними вікнами, що виходять у місто, і безліч барокових церков з багато прикрашеними інтер'єрами.

Головний твір Брізігелли, церква Оссерванца, була зведена 1520 року і найбільш відома своєю "Мадонною з немовлям і святими" пензля Марко Пальмеццано.

Замок Рокка (або замок Брізігелли), збудований 1228 року, височіє над кам'яним лабіринтом і вирізняється своєю вишуканою циліндричною вежею.

Брізігелла також славиться гастрономією, і немає кращого місця для знайомства зі стравами Емілії-Романьї, ніж тратторія La Casetta, де можна замовити тальятелле аль рагу, строццапреті та інші сезонні страви приблизно за $12-$18.

Томар, Португалія

Це спокійне місто, відоме своїми будинками з черепичними дахами і побіленими стінами, а також захопливою історією.

Муніципалітет зародився в стінах монастиря Конвенто-де-Крішто, збудованого під заступництвом четвертого Великого магістра Ордена тамплієрів ще в XII столітті. Він входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і славиться вишуканою мануелінською каплицею.

Неподалік розташована церква Санта-Марія-ду-Олівал, що слугувала місцем поховання Великих Магістрів. Незважаючи на скромний зовнішній вигляд, увійшовши всередину, ви побачите чудове вікно-розетку. І, звичайно ж, історичний центр - сама по собі визначна пам'ятка.

Розташований навколо головної площі, вимощеної візерунчастим бруківкою в класичному португальському стилі, він складається з лабіринту вузьких вуличок, Старого єврейського кварталу, колишнього епіцентром життя сефардських євреїв, і набережних уздовж мальовничої річки Набао.

Тут варто спробувати фатіаш-де-Томар - місцеві солодощі, приготовані зі збитих яєчних жовтків. У магазині Pastelaria Estrelas de Tomar, прямо на головній пішохідній вулиці, ви знайдете їх приблизно за 2 євро.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо місто, де можна провести літню відпустку, як на Ібіці, але не за всі гроші світу.

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