Відома своїми пляжами та вечірками, Ібіца є одним із провідних місць відпочинку в Європі. Але тепер у неї з'явився конкурент, де можна провести літню відпустку не за всі гроші світу.

Іспанський Балеарський острів щорічно приймає понад 3 млн туристів. Такий ажіотаж спричинило шалене зростання цін на все.

Однак, як пише Dailymail, згідно з дослідженням Airbnb, прибережне місто в Чорногорії - ідеальне місце, щоб насолодитися розкішшю, як на Ібіці, за менші гроші.

Представник компанії каже: "Туристи все частіше шукають яскраві, веселі місця, які пропонують таку саму богемну чарівність і бурхливе нічне життя, як Ібіца, але без високої ціни".

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Мальовниче прибережне місто з чарівністю Монако та Ібіци, Тіват пропонує розкіш за менші гроші.

Колись порт Тівата був військово-морською базою, але тепер перетворений на одне з найблискучіших місць у Європі в рамках величезного проекту розвитку. І тепер це місце під назвою Порто Монтенегро, є туристичним центром з шикарними ресторанами, барами і безліччю суперяхт.

Один із рецензентів на Tripadvisor описує порт як "Маленьке Монако".

Далеко від пристані для яхт туристи можуть дослідити Музей морської спадщини міста, щоб дізнатися більше про прибережну історію цього району.

Щодо пляжів, то Пласа Понта - один із найкращих у Тіваті.

До того ж Котор, приморське місто з красивою бухтою, розташоване лише за 30 хвилин їзди від Тівата. А Пераст, чудове історичне місто, яке порівнюють із Венецією через його архітектуру, розташоване приблизно за 45 хвилин їзди на машині.

І поїздка в Тіват не спустошить ваш гаманець. Місцеве пиво коштує близько 2,50 євро, а капучино також обійдеться менш ніж у 3,56 євро.

Якщо ви плануєте літню відпустку в Тіваті, то врахуйте, що температура може підніматися до 30 градусів у липні та серпні, а з квітня по жовтень зазвичай сонячно.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо найменшу столицю Європи, в якій немає навіть аеропорту. Лежачи між горами і маючи один із найбільших у Європі термальних курортів, ця столиця насправді дуже невелика - у 121 раз менша за Лондон.

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