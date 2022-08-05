Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України сезон, який розпочався 5 лютого, довелось поставити на паузу.

Вже незабаром головний мандрівник країни Дмитро Комаров повернеться на екрани разом з популярним тревел-шоу "Світ навиворіт". З 15 серпня о 17:00 глядачі зможуть побачити випуски улюбленого шоу на телеканалі ТЕТ.

Понад 12 років мандрівник відкриває українцям секрети різноманітних держав: вивчає їхню культуру, професії, ризикуючи власним життям, відкриває цікаві місця, невідомі навіть запеклим любителям туризму. Безстрашність українця не має меж – знімальна група не один раз у рамках експедицій навідувалась до первісних племен та вивчала їхні традиції.

За 13 сезонів шоу "Світу навиворіт" Дмитро Комаров об’їздив 17 країн світу. І у кожній країні мандрівник залишав згадку про Україну. Від дарував вишиванки, українські ляльки та солодощі, підіймав найбільший прапор України у Еквадорі та вчив індонезійських папуасів готувати борщ. Окрім того, в усіх експедиціях мандрівника супроводжував його оберіг – український прапор, який багато років лежить у кишені рюкзака Комарова. Говорить, що завжди під час подорожей він за будь-якої нагоди вивішує прапор так, щоб люди могли його бачити.

Повномасштабне російське вторгнення на територію України повністю змінило діяльність усім відомого мандрівника Комарова, який раніше вивчав культури інших народів та племен.

З перших днів вторгнення Дмитро їздить фіксувати російські злочини в гарячі точки України, які постраждали від обстрілів та окупації. Ризикуючи життям, він показує всю правду про результати злочинів росіян. Також мандрівник допомагає зборами на підтримку ЗСУ. Наприклад, у свій день народження Комаров виставив на аукціон власну автівку, за яку вдалося виручити 1 млн гривень. Окрім цього, телеведучий активно займається волонтерськими проектами непублічно.

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