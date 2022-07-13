Машину купили за рекордну суму - мільйон гривень.

Український телеведучий і відомий мандрівник Дмитро Комаров нещодавно виставив на продаж свій елітарне автомобіль. Сhrysler Сrossfire купили 12 липня за мільйон гривень. Нові власники заявляють - вирішили його просто купити, бо впевнені, що гроші підуть на допомогу ЗСУ. Про це Комаров розповів у себе в Facebook-блозі.

"Ми з колегами переглянули сотні ставок, обдзвонили реальних претендентів, відсіяли жартівників і придумані ставки і визначили реальних претендентів на перемогу. Найбільшу суму - 1 мільйон гривень – запропонував не конкретна людина, а компанія молодих людей з ком'юніті United Invest Team", - розповіла телеведучий.

"Мою машину вирішили купити "просто так", тому що, цитую: "Ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть". Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку – я скоро покажу результат", - додав зірка шоу "Світ навиворіт".

Він додав, що покупці автомобіля займаються інвестиціями в бізнес і криптовалюту.

Нагадаємо, Дмитро Комаров відповів на питання, яке його вже дістало.

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