Кампанія знижок почалася в готелях в регіоні Каппадокія, а потім поширилася на інші регіони.

Турецькі готелі почали надавати знижки туристам, які повністю щеплені від COVID-19 або отримали хоча б одну дозу препарату.

Кампанія знижок почалася в готелях в регіоні Каппадокія, а потім поширилася на інші регіони.

Зокрема, в готелях Каппадокії вакцинованим туристам роблять 20% знижку, а в Кілісі 50% для вакцинованих молодят, які проводять медовий місяць в готелі.

У готелях міста Різе повністю щепленим або тим, які отримали одну дозу вакцини від коронавірусу надають знижку в розмірі 10% від загальної суми проживання.

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Готельні оператори Чорноморського регіону - Трабзона також ввели знижки на проживання для вакцинованих. Асоціація туроператорів і туристичних агентств Трабзона провела кампанію під гаслом "Зроби вакцину - отримай знижку". Зокрема, готель в Кілісі почав кампанію зі знижкою 50% на весілля пар, які отримали вакцину від коронавірусу, передає Turizm Gazetesi

Де ще заохочують вакцинованих

У рамках кампанії вакцинації проти коронавірусу Греція робить "подарунок" у розмірі 150 євро для заохочення молодих людей у віці від 18 до 25 років.

В Ізраїлі ввели безкоштовне харчування для молоді щоб прискорити вакцинацію в столиці країни Тель-Авіві, в центрах вакцинації почали проводити безкоштовні виступи ді-джеїв для залучення молоді. У деяких містах країни безкоштовне харчування надається тим, хто пройшов вакцинацію. Деякі музеї допускають тих, у кого є вакцина від коронавірусу.

У Дубаї в деяких ресторанах пропонуються знижки для вакцинованих. Застосовуються знижки в розмірі 10% за одну дозу вакцини і до 20% за дві дози вакцини.

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Автор: Ірина Погоріла