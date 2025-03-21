Американські прикордонники дедалі частіше затримують європейців і канадців на прикордонних переходах із Мексикою та Канадою.

З моменту вступу на посаду 47-го президента США Дональда Трампа, на прикордонних переходах країни сталася низка гучних інцидентів з іноземними туристами, яких зупиняли та тримали під вартою протягом кількох тижнів в імміграційних центрах, перш ніж їм дозволили полетіти додому власним коштом.

Як пише Associated Press, зокрема, подібний неприємний інцидент трапився з американською Леннон Тайлер та її нареченим Лукасом Сілаффом, громадянином Німеччини. Пара часто здійснювала поїздки до Мексики, коли чоловік приїжджав до США, оскільки їм було туди зручно добиратися наземним транспортом.

Однак минулого місяця, коли вони поверталися з Тіхуани, американські прикордонники одягли кайданки на саму Тайлер, громадянку США, і прикували її ланцюгом до лавки, тоді як її наречений був звинувачений у порушенні правил його 90-денного туристичного перебування в США. Через чотири години Тайлер дозволили виїхати, але вона заявила, що їй не надали жодної інформації про місцезнаходження її нареченого. У підсумку Лукас провів 16 днів у переповненому імміграційному центрі утримання під вартою США, перш ніж йому дозволили вилетіти додому в Німеччину.

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Водночас дівчина зазначила, що в її хлопця виникли проблеми під час спілкування з прикордонниками, оскільки англійська не його рідна мова. Коли ж вона запропонувала допомогти йому з перекладом або викликати іншого перекладача, їй у цьому відмовили. Тепер Тайлер готується подати до суду на уряд США.

Схожий інцидент стався зі ще однією німецькою туристкою, Джессікою Брьоше, яку зупинили на прикордонному переході Тіхуани 25 січня, після чого вона провела понад шість тижнів під замком, зокрема, понад тиждень в одиночній камері.

Тим часом, туристка з Уельсу Беккі Берк провела майже три тижні в центрі утримання під вартою на канадському кордоні, а канадка Жасмін Муні, акторка і підприємець із робочою візою, затримана на кордоні Тіхуани, провела 12 днів під вартою.

Багато затриманих повідомили, що їм так і не пояснили, чому їх взяли під варту, навіть після того, як вони запропонували добровільно повернутися додому.

Зі свого боку директор некомерційної організації American Friends Service Committee, яка допомагає мігрантам, Педро Ріос сказав, що за 22 роки роботи на кордоні він ніколи не бачив, щоб мандрівників із Західної Європи і Канади затримали таким чином.

Тим часом, імміграційна та митна поліція повідомила в електронному листі AP, що Сілафф і Брьоше "були визнані нев'їзними" її співробітниками. Це агентство заявило, що не може обговорювати подробиці, але "якщо порушуються закони або умови візового режиму, мандрівники можуть бути затримані та вислані".

Видання дізналося, що обидва затриманих німецьких туриста отримали дозвіл на в'їзд до США в рамках спрощеної програми, пропонованої обраній групі країн, здебільшого в Європі та Азії, громадянам яких дозволено в'їжджати в США у справах або для відпочинку на термін до 90 днів без попереднього отримання візи. Їм достатньо просто зареєструватися онлайн в Електронній системі авторизації поїздок. Але навіть якщо їм дозволено подорожувати за цією системою, їм все одно може бути заборонено в'їзд до країни.

Тим часом, дедалі більше іноземців із чинними візами та грін-картками замислюються про доцільність поїздок з та до США.

Так, Лукас Сілафф розповів, що вони тепер переглядають свої плани провести весілля в Лас-Вегасі, оскільки він досі страждає від кошмарів і має намір почати терапію, щоб впоратися з трамвою.

"Більше ніхто не може безпечно приїжджати в Америку як турист", – констатував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти попереджали, що туризму в США загрожують великі проблеми через політику президента Дональда Трампа.

Зокрема, вони побоювалися, що іноземцям можуть ускладнити отримання американських віз, а тому багато людей відмовляться від поїздок до країни. Через це місцева туристична індустрія ризикує зазнати збитків на мільярди доларів.

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