Іноземцям можуть ускладнити отримання американських віз, через що туристична індустрія ризикує зазнати збитків на мільярди доларів.

На тлі агресивної політики нового президента США Дональда Трампа, орієнтованої на масштабне скорочення видатків державного бюджету, запровадження тарифів проти інших країн і боротьбу з імміграцією, внутрішній і міжнародний туризм у країні стикається з безпрецедентними змінами.

Експерти попереджають, що всі ці зміни політики, ймовірно, матимуть далекосяжні соціальні, політичні та економічні наслідки, а також матимуть величезний вплив на індустрію туризму в США, пише BBC Travel.

"Від імміграційних правил до торговельних воєн, ці зміни зроблять поїздки в США і всередині них набагато складнішими і менш привабливими. Це як встановити велетенський знак "Не в'їжджати" якраз у той момент, коли світ повертається в повноцінний режим подорожей", – зазначила засновниця туристичної компанії Winkaffe Global Travel Крістін Вінкаффе. – "Якщо ви ускладните людям отримання віз, менше людей приїде – все просто".

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Зокрема, тенденції до відмови від туристичних поїздок до США вже спостерігаються в Канаді, якій Трамп продовжує погрожувати тарифами і навіть пропонує зробити всю країну 51-м штатом. Тим часом, Асоціація подорожей США попередила, що скорочення візитів із Канади на 10% може призвести до втрати понад 2 млрд доларів доходів і 14 тисяч робочих місць.

При цьому видання зазначає, що виконавчий указ президента Трампа, зосереджений на "іноземних терористах та інших загрозах національній та громадській безпеці", також ставить під загрозу видачу віз іноземним громадянам. Зокрема, документ наказує Міністерству внутрішньої безпеки та Державному департаменту проводити посилену перевірку як заявників на отримання візи, так і тих, хто нині перебуває в країні, щоб "переконатися, що іноземці, яким дозволено в'їзд до Сполучених Штатів, не мають наміру заподіювати шкоду американцям або їхнім національним інтересам".

Це означає затримки для тих, хто подає заяву на отримання візи, а співбесіди на отримання віз, імовірно, будуть відкладені або припинені. Юристи підозрюють, що особлива увага приділятиметься особам із країн із високим рівнем ризику, а заборона на поїздки, аналогічна запровадженій у 2017 році, буде введена знову.

"Для міжнародних мандрівників посилений візовий контроль і збільшені терміни опрацювання можуть означати меншу кількість відвідувачів і мільярди втрачених доходів від туризму", – сказала експертка з підприємництва в Оксфордському університеті Нері Карра Сілламан. – "Якщо США стануть складнішим місцем для відвідування або ведення бізнесу, решта світу не чекатиме. Інші країни – Канада, Велика Британія, Австралія – вже впроваджують політику залучення талантів, які Америка ризикує відштовхнути".

Це може бути особливо проблематично, оскільки США вступають у те, що політики називають "мегадесятиріччям" спортивних заходів. У 2026 році США спільно прийматимуть чемпіонат світу з футболу FIFA в 11 американських містах, потім відбудуться літні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі у 2028 році, чемпіонат світу з регбі серед чоловіків у 2031 році, чемпіонат світу з регбі серед жінок у 2033 році та зимові Олімпійські ігри в Солт-Лейк-Сіті у 2034 році. Однак у нещодавньому звіті Асоціації подорожей США про це прямо йдеться: "Ми не готові прийняти майбутнє мегадесятиріччя заходів, які залучать мільйони внутрішніх і міжнародних мандрівників".

Як пише генеральний директор і президент Асоціації подорожей США Джефф Фрімен, повільні терміни опрацювання віз є "головним стримувальним фактором для відвідування США". За даними Держдепартаменту, час очікування гостьових віз із деяких країн, як-от Колумбія, може сягати 700 днів, що унеможливлює для багатьох мандрівників відвідати чемпіонат світу з футболу FIFA наступного літа. Згідно з дослідженням Oxford Economics, цитованим у звіті, якщо не вжити заходів, економіка США ризикує втратити майже 19 мільярдів доларів доходів протягом наступних двох років.

Проте, нова адміністрація, як і раніше, впевнена, що її зміни в політиці підуть на користь мандрівникам, зокрема, в контексті підвищення безпеки транспортних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, у перший день свого президентства, 20 січня 2025 року, Дональд Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження.

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