Туристи набридли: одне з найкрасивіших містечок Англії запровадить жорсткі правила

Туристів вже так багато, що місцеві бояться випускати дітей на вулицю.

У британському містечку Берфорд, розташованому в мальовничому регіоні Котсволдс, втомилися від навали туристів. Щоб хоч трохи нормалізувати власне життя, місцева громада вирішила запровадити обмеження для великих туристичних автобусів. Про це пише The Independent.

Рекомендації щодо нових правил для ділянки Priory Lane схвалили 8 жовтня під час засідання, присвяченого транспортним питанням в окружній раді Оксфордширу. Згідно з пропозиціями, довжина автобусів, яким дозволено рухатися цією вулицею, не повинна перевищувати 12 метрів.

Також планують офіційно закріпити розмітку, що забороняє зупинку біля школи, та запровадити обмеження на зупинку транспорту з 8:00 до 17:00 з понеділка до п’ятниці.

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Як зазначає The Independent, питання доступу туристичних автобусів до Берфорда обговорюють уже тривалий час. У лютому 2025 року розгляд відповідних пропозицій відклали. Міська рада тепер наполягає на запровадженні обмежень до завершення дворічного періоду після першої консультації, проведеної в грудні 2024 року.

Зміни мають набути чинності о 17:00 16 жовтня, якщо їх не передадуть на додатковий розгляд. Водночас передбачено винятки для власників спеціальних дозволів, якщо школі знадобиться транспорт завдовжки понад 12 метрів.

Заступник мера Берфорда Ендрю Фостер заявив, що нинішня ситуація становить загрозу для учнів і міської інфраструктури.

"Нинішня ситуація є неприйнятною – великі автобуси й надалі створюють загрози безпеці та захисту учнів початкової школи, а також ризикують знову пошкодити стовпчики, що відокремлюють тротуар від проїжджої частини", - заявив він.

Фостер наголосив, що пріоритетом має бути безпека дітей, а не зручність туристичних компаній та їхніх клієнтів.

Місцева влада визнає важливість туризму для економіки Берфорда, однак вважає захист людей важливішим за безперешкодний доступ великих автобусів. Місцевий житель Томас Воткінс зауважив, що вузька середньовічна вулиця, спроєктована для кінних возів, не пристосована до постійного руху габаритного туристичного транспорту.

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