Дістатися курортів стане важче: в Іспанії анонсували загальнонаціональний страйк

У день страйку туристи зможуть скористатися хіба що пляжами.

11 листопада в Іспанії заплановано загальнонаціональний страйк, який може суттєво порушити роботу транспорту, магазинів, ресторанів і музеїв. Як пише видання The Sun, масштабна акція триватиме 24 години та стане першим загальнонаціональним страйком у країні майже за 15 років.

Причиною протесту стала житлова криза, яка продовжує загострюватися. До акції долучаться провідні профспілки Іспанії. Страйк відбудеться напередодні дострокових виборів, призначених на 29 листопада.

Найбільші перебої очікуються в транспортній сфері. Хоча офіційного підтвердження скасування рейсів поки немає, авіапасажирам радять готуватися до можливих затримок і скасувань. Попередні загальні страйки за участю працівників аеропортів, авіадиспетчерів і бортпровідників спричиняли значні проблеми з авіасполученням.

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"Загальнонаціональний страйк може повністю паралізувати країну", – зазначає видання, описуючи можливі наслідки акції.

Обмеження торкнуться також швидкісних поїздів, міського метро й автобусів. У Мадриді та Барселоні можливі перекриття доріг через масові протестні марші. Крім того, туристам варто врахувати, що частина магазинів, ресторанів і музеїв може зачинитися або працювати за скороченим графіком.

Мандрівникам, які планують летіти до Іспанії 11 листопада, рекомендують стежити за повідомленнями авіакомпаній, зокрема British Airways, easyJet, Ryanair, Iberia, TUI, Jet2, Wizz Air і Vueling.

У публікації також наголошується, що перебої через страйк можуть вважатися "надзвичайною обставиною", тому авіакомпанії не зобов’язані виплачувати додаткову компенсацію. Водночас вони мають за законом перебронювати квиток або повернути кошти пасажиру.

Житлова криза в Іспанії

Як писав УНІАН, в Іспанії дедалі більше людей середнього та старшого віку змушені орендувати житло, адже купівля стає недоступною через високі ціни та складність отримання кредитів. Частка орендарів віком 45–65 років зросла більш ніж удвічі за два десятиліття, а серед тих, кому понад 65 років, показник також поступово збільшується.

Значна частина договорів оренди припадає на домогосподарства з найнижчими доходами, які витрачають понад 40% заробленого на оплату житла, що створює серйозне фінансове навантаження. Експерти попереджають, що ця тенденція може перетворитися на соціальну кризу, якщо уряд не втрутиться.

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