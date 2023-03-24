Провідні футурологи і вчені впевнені, що в майбутньому подорожі будуть максимально враховувати індивідуальні потреби туристів.

У свіжому звіті easyJet 2070 Future Travel Report вчені зробили прогнози з приводу того, якими будуть подорожі у 2070 році.

Як пише Daily Mail, на думку провідних футурологів і вчених, в майбутньому пасажири будуть проходити паспортний контроль за лічені секунди за допомогою так званих "біометричних паспортів серцебиття", які замінять традиційні паспорти. Замість цього в якості посвідчення особи будуть зчитуватися "унікальні серцеві підписи", які будуть виводити на екран дані про пасажира.

При цьому в салонах літаків будуть встановлені ергономічні, біоміметичні "сенсорні" сидіння, які завдяки використанню "розумних" матеріалів будуть не тільки адаптуються до форми тіла пасажирів, але і до їх зросту, ваги і температури, щоб забезпечити "максимально індивідуальний комфорт під час польоту".

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Тим часом розваги в польоті "транслюватимуться прямо перед очима пасажирів за допомогою оптоелектронних пристроїв, замінюючи бортові екрани або завантаження фільмів перед польотом".

При цьому популярними стануть повітряні таксі e-VTOL (з вертикальним зльотом і посадкою).

Зміниться і підхід до розміщення в готелях, де будуть широко використовуватися можливості 3D-друку – від їжі в готельних буфетах, "дозволяючи відпочиваючим надрукувати все, що вони хочуть з'їсти", до одягу з матеріалів, що переробляються, "ідеально підігнаного під їхню фігуру і стиль".

Також популярними стануть підземні готелі, "які будуть наднергоефективними і в гармонії з навколишнім середовищем". У 2070 році всі готельні номери стануть "розумними", і гості зможуть попередньо вибирати жорсткість ліжка, температуру навколишнього середовища і слухати свою улюблену музику. Енергію в готелях будуть виробляти в тому числі завдяки крокам гостей.

Розваги під час відпустки в 2070 році включатимуть "подорожі в часі" – носіння тактильних (або VR) костюмів в історичних місцях, щоб зануритися в чудові дива стародавнього світу, і підводні тури на міні-підводних човнах.

Також вчені прогнозують появу внутрішньоканальних пристроїв, які будуть перекладати місцеву мову в режимі реального часу.

Топ-15 прогонозів, втілення яких хотіли б мандрівники:

1. "Подорожі в часі" за допомогою тактильних костюмів при відвідуванні історичних місць (42%).

2. Використання біометричних паспортів серцебиття (38%).

3. Глибоководні тури на міні-підводних човнах (32%).

4. Підземні готелі, що гармонують з навколишнім середовищем (26%).

5. "Розумні" готелі з індивідуальними номерами, які адаптуються під потреби і бажання мандрівників після прибуття (25%).

6. Пристрої для перекладу на місцеву мову в режимі реального часу і для розмов на місцевому жаргоні (24%).

7. Віртуальні "попередні перегляди", що дозволяють туристам відчути місце призначення до бронювання (23%).

8. Біоміметичні сенсорні сидіння в літаках, які адаптуються до форми тіла, ваги та температури пасажирів (20%).

9. Надрукований на 3D-принтері шведський стіл в готелі (19%).

10. Розважальна програма на борту, яка транслюється прямо перед очима пасажирів (18%).

11. Тижневі путівки на Місяць (17%).

12. Повітряні таксі E-VTOL з вертикальним зльотом (14%).

13. Оренда автомобілів без водія, які перевозять мандрівників місцем відпочинку (13%).

14. Цифровий голографічний особистий консьєрж, який супроводжує відпочиваючих для надання актуальної інформації та порад щодо місця призначення (11%).

15. 3D-одяг, доступний після прибуття в готель, що звільняє від необхідності брати багаж (10%).

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