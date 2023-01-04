Плануючи подорожі на 2023 рік, туристи все частіше шукають безтурботні пригоди, в яких можна максимально використати свій час і по-справжньому насолодитися враженнями.

2022 рік ознаменувався відкриттям кордонів, скасуванням COVID-обмежень та сплеском подорожей по всьому світу. Продовження розвитку цих тенденцій очікують і в 2023 році.

Як пише Travel Off Path, переживши роки стресу, невизначеності та обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, люди тепер цінують свій час, подорожі та добробут більше, ніж раніше. Адже тепер є розуміння того, як швидко подорожі можуть бути відібрані. Крім того, зараз людям точно є від чого відпочити і після чого розслабитися. Плануючи подорожі на 2023 рік, туристи все частіше шукають безтурботні пригоди, в яких можна максимально використати свій час і по-справжньому насолодитися враженнями.

10 головних туристичних тенденцій у 2023 році:

1. Вибір на користь країн без обмежень на поїздки або обов'язкової вимоги носити маски. У світі ще залишилося кілька країн з подібними обмеженнями, тоді як люди все більше шукають відпочинок в країнах з вільними і відкритими подорожами.

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2. Пакетний відпочинок і принцип "все включено". Після стресу, викликаного локдаунами, скасуваннями рейсів і хаосом в поїздках, мандрівники в 2023 році не хочуть ні про що турбуватися. Бронювання всієї відпустки через туристичне агентство або веб-сайт позбавляє від необхідності планувати всі дрібні деталі.

3. Повернення круїзів. Цей сегмент сильно постраждав під час пандемії і одним з останніх в туристичній індустрії відновив роботу. Тепер круїзи по всьому світу користуються величезним попитом, ймовірно, тому, що це один з найбільш безтурботних видів відпочинку.

4. Одиночні поїздки стають мейнстрімом. Згідно з недавнім опитуванням, минулого року 25% американців планували здійснити сольну поїздку. Ця тенденція продовжить зростати і протягом 2023 року. Сольна подорож – це чудовий спосіб дізнатися більше про себе та отримати впевненість у собі. Подорожуючи поодинці, ви стаєте більш відкритими для нових знайомств і по-справжньому занурюєтеся в пункт призначення. Подорож без попутників також дає свободу досліджувати свій маршрут за власним графіком. У минулому подорож поодинці вважалася чимось підходящим тільки для одиноких людей. Тепер усі типи людей підхопили цю тенденцію: пари подорожують без своїх партнерів, старші мандрівники знову відкривають себе, а жінки відчувають себе здатними подорожувати самостійно.

5. Оздоровчі подорожі та цифровий детокс. Мандрівники, які прагнуть поліпшити своє здоров'я і психічне благополуччя, тепер мають безліч варіантів безтурботного відпочинку. Цифрові ретрити стрімко набирають обертів, адже в нашому цифровому світі легко втратити зв'язок з реальністю. Такі тури дозволяють учасникам спілкуватися з навколишнім світом, відключаючись від технологій. Телефони, планшети та ноутбуки заборонені. Заходи плануються таким чином, щоб учасники могли по-справжньому зануритися в навколишнє середовище і налагодити справжні зв'язки з людьми, не відволікаючись на технічні засоби.

6. Тверезі подорожі. Все більше мандрівників вважають за краще відмовитися від випивки. Подорож тверезим залишає туристам більше грошей і більше часу для важливих вражень, які вони запам'ятають. При цьому у великих містах все частіше з'являються бари з безалкогольними і слабоалкогольними напоями. Також набувють популярності заходи або тури без алкоголю.

7. Довгострокові та кочові подорожі. Зараз все більше компаній пропонують співробітникам можливість працювати віддалено. Довгострокові подорожі стали популярним способом життя і дозволяють людям по-справжньому зануритися в пункт призначення.

8. Групові тури від інфлюенсерів. Багато авторитетів у сфері подорожей з TikTok, Instagram і популярних блогів тепер пропонують своїм підписникам групові тури. Всі вони спрямовані на те, щоб надати підписникам можливість відчути смак подорожей, які вони бачать в соціальних мережах, в компанії однодумців.

9. Напрямки з міцними культурними та історичними традиціями. Зараз більше, ніж будь-коли, туристи подорожують з метою. Вони вибирають напрямки, виходячи зі свого бажання дізнатися про культуру та історію конкретного місця.

10. Поїздки по декількох країнах. Це чудовий спосіб для мандрівників максимально ефективно провести час далеко від дому. Якщо ви вже взяли відпустку на тиждень-два, чому б не розширити свої пригоди, відвідавши більше однієї країни? Європа є особливо підходящим місцем для цього через близькість країн та простоту подорожей поїздом чи автобусом.

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