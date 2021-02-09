Угода дозволить подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції".

Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованих проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами.

Про це повідомляє Politico.

Угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму, під час якого Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зазначив, що це дозволить подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції".

"Я сподіваюся, що такий досвід з Ізраїлем буде пробним запуском того, що ми зможемо зробити з іншими країнами", - сказав Міцотакіс.

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У неділю, 7 лютого, Греція продовжила обмеження на всі міжнародні поїздки. Всі прибулі повинні показати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, і пройти карантин протягом семи днів. На цей час всі міжнародні рейси в Ізраїль заборонені.

"Я сподіваюся, що до квітня ми придушимо епідемію, а також будемо швидко рухатися за планом вакцинації", - додав Міцотакіс.

Нагадаємо, раніше Ізраїль заявив про плани почати відновлювати міжнародний туризм з березня 2021 року.

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Автор: УНІАН