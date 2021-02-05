Ізраїль заявив про плани почати відновлювати міжнародний туризм з березня 2021 року.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю.
При цьому ізраїльтяни, які пройшли два етапи вакцинації і отримали «зелений паспорт», зможуть подорожувати без необхідності проходження карантину і здачі ПЛР-тесту перед вильотом і після посадки.
Правда, відкриватися Ізраїль планує далеко не для всіх країн світу відразу. Зокрема, повідомляється, що така угода вже укладена з Кіпром, і очікується, що в понеділок, 8 лютого, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибуде до Ізраїлю для обговорення умов, за якими буде відновлено туристичний обмін з Грецією.
Аналогічні переговори Ізраїль веде наразі з Сербією, Сейшельськими Островами, Румунією і Грузією.
"Ізраїль - абсолютний світовий лідер за темпами вакцинації населення. За даними на 4 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали близько 37% всіх громадян країни, другу дозу – приблизно 21%. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє і очікуємо повного відкриття кордонів в середині 2021 року", - заявив директор департаменту Міністерства туризму Ізраїлю в пострадянських країнах Володимир Шкляр.
Нагадаємо, наразі пасажирське авіасполучення між Ізраїлем та іншими країнами призупинений. Виняток становлять Гуманітарні спецрейси.
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