Сологуб додав, що наступного року витрати українських туристів за кордоном зростуть, але на рівень 2019 року не повернуться.

У 2020 році туристичні витрати українців, здійснені під час відпочинку за кордоном, складуть приблизно $4,5 млрд — удвічі менше, ніж у 2019-му.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

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"Цього року це був один з вагомих факторів поліпшення нашого поточного рахунку, тому що торік закордонні витрати українців на туризм склали $8,7 млрд, а в цьому році ця сума скоротилася у два рази. Ми очікуємо $4,5 млрд або навіть менше. Ми в принципі бачимо на валютному ринку, що туристичні компанії з березня по червень взагалі не купували валюту, потім почали купувати, але обсяги залишаються низькими", — заявив він.

Сологуб додав, що наступного року витрати українських туристів за кордоном зростуть, але на рівень 2019 року не повернуться.

"Це майже неможливо. Всі бачать, що навіть якщо ця пандемія потроху спадатиме, навряд чи в наступному році або навіть у 2022-му ми повернемося на такий самий рівень глобальної туристичної активності, тому в наступному році ми очікуємо, що ця цифра зросте приблизно до $5 млрд", — вважає заступник голови НБУ.

Заборона на туризм

25 листопада 2020 року Білий дім повідомив про те, що розглядає можливість скасування заборони на в'їзд для більшості іноземних громадян, які нещодавно побували в Бразилії, Великобританії, Ірландії та 26 країнах Шенгенської зони.

25 листопада 2020 року у зв'язку з пандемією у Болгарії заборонили здійснювати туристичні поїздки по країні.

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Автор: УНІАН