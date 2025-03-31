Керівник лоукостера зазначив, що ціни на квитки будуть трохи вищими, ніж торік.

Пасажири Ryanair, які цього літа захочуть поніжитися на сонечку, заплатять за вищими тарифами, ніж минулого року. Ситуація може змінитися залежно від геополітичних потрясінь.

"Наразі ми активно бронюємо квитки. Тарифи трохи вищі, ніж торік, але поки заброньовано тільки близько 40% пропускної спроможності, я думаю, що вона все ще нестабільна", - розповів генеральний директор найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Майкл О'Лірі в інтерв'ю The Independent.

За його словами, всі плани можуть зруйнуватися, якщо в Україні відбудуться несприятливі події, якщо президент США Дональд Трамп зробить якусь дурницю в Білому домі, якщо в містах Європи відбудуться теракти.

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"Наразі здається, що люди активно бронюють квитки на це літо, і тарифи зростатимуть. Вони будуть трохи вищими, ніж минулого року. Але наші тарифи минулого року були на 8% нижчими, ніж у попередньому. Тож я думаю, що ми відновимо частину втрат", - пояснив О'Лірі.

Крім того, він поділився планами розвитку авіакомпанії.

"У нас є місія - досягти 300 мільйонів пасажирів до 2034 року. Ми не зупинимося на 200 мільйонах, ми не зупинилися на 100 мільйонах. Нам залишилося отримати ще 336 літаків від Boeing, і ми будемо на вірному шляху до досягнення 300 мільйонів пасажирів до 2034 року. Ми йдемо вперед до міжгалактичного панування і не збираємося зупинятися", - зазначив глава лоукостера.

Авіакомпанія Ryanair запустила ексклюзивну схему знижок для пасажирів, які часто літають. Послуга дасть змогу отримати переваги під час купівлі місць і туристичної страховки.

Вартість 12-місячної підписки становить 79 фунтів стерлінгів, а це приблизно 4266 гривень. Учасники програми отримають можливість безкоштовного бронювання місць, безкоштовну туристичну страховку і доступ до 12 щорічних ексклюзивних розпродажів місць.

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