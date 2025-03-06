Спірне нововведення почне діяти на півроку пізніше, ніж планувалося спочатку.

Восени 2024 року голова ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі оголосив про плани відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації до травня 2025 року.

Однак тепер стало відомо, що спірне нововведення почне діяти на півроку пізніше, ніж планувалося спочатку – з 3 листопада 2025 року. З цього моменту пасажири Ryanair більше не зможуть роздрукувати паперовий посадковий талон на стійках реєстрації в аеропорту. Замість цього мандрівники використовуватимуть цифровий посадковий талон у застосунку myRyanair для реєстрації та посадки в літак, повідомляє The Independent.

Як пояснюють в авіакомпанії, наразі майже 80% із 200 мільйонів пасажирів Ryanair уже реєструються в цифровому форматі.

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Примітно, що 2008 року саме Ryanair став першою авіакомпанією у світі, яка попросила пасажирів пройти онлайн-реєстрацію до прибуття в аеропорт – наразі ця послуга коштує близько 65 євро.

Авіакомпанія також очікує, що відмова від паперових талонів дасть змогу заощадити понад 300 тонн паперових відходів на рік.

Як раніше повідомляв УНІАН, серед пасажирів це нововведення викликало суперечливі реакції – деякі мандрівники навіть закликали бойкотувати Ryanair через це.

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