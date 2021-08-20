Зокрема, вводиться обов'язкове проходження ПЛР-тесту для пасажирів літаків і міжміських автобусів.

Туреччина вводить нові обмеження для невакцинованих громадян в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, з 6 вересня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри й кінотеатри, пише Anadolu.

Також у Туреччині вводиться обов'язкове проходження ПЛР-тесту для пасажирів літаків і міжміських автобусів.

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Крім цього, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19. Вчителі й працівники шкіл повинні будуть здавати ПЛР-тести як мінімум двічі на тиждень.

Ердоган зазначив, що вакцинація в Туреччині не є обов'язковою і не буде такою, проте він закликав усіх громадян робити щеплення від коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій