У МЗС назвали умови для в'їзду українських мандрівників до Швеції.

Через тиждень після того, як українцям дозволили в'їжджати до Словенії, аналогічне рішення прийняла ще одна країна Євросоюзу — Швеція.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"З 26.07.2021 відновлюється режим в’їзду до Королівства Швеція для громадян України (власників біометричних паспортів) для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних подорожей", — йдеться на сайті МЗС.

Щоб потрапити до країни, необхідно надати один з двох документів:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зданий за 48 годин до в'їзду (не поширюється на мандрівників, які в'їжджають з Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії);

сертифікат про вакцинацію, правда, зараз визнаються тільки ті, які були видані в країнах Євросоюзу, Європейської економічної зони (Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн), Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.

При цьому необхідно, щоб з моменту закінчення вакцинації пройшло щонайменше 14 днів.

Читайте такожВ'їзд тільки вакцинованим: Швеція погоджується на введення " COVID-паспортів"Серед схвалених Швецією вакцин є всі, що застосовуються в Україні: виробництва AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio і Covishield), Pfizer/BioNtech (Comirnaty), Johnson & Johnson (Janssen), Sinovac (CoronaVac). Також визнаються препарати Spikevax і BIBP від Moderna і Sinopharm відповідно.

Вимога про ПЛР-тест не поширюється на іноземців молодших за 18 років. Здати його можна і по прильоту в аеропорту Арланда.

Кілька днів тому українські ЗМІ поширили інформацію про те, що до кінця тижня для українців відкриються ще шість країн, але Швеції серед них не було.

Автор: Станислав Кожемякин