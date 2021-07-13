Україна і Китай підпишуть угоду про безвізовий режим.
Про це під час першої телефонної розмови домовилися президент України Володимир Зеленський і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Відзначається, що Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами і домовилися укласти угоду про безвізовий режим між Україною і Китаєм.
Також лідери держав обмінялися привітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною і КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.
Читайте також"Укрзалізниця" запустила нові додаткові поїзди до моряОчільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Зеленський подякував голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.
"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - сказав він.
Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.
"Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів", – зауважив президент України.
Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.
Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.
Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.
Голова КНР відзначив важливість президентського проекту "Велике будівництво" й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі.
Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці у сфері торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.
Також Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю.
Голова КНР, у свою чергу, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
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