Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

Між Україною і Перу підписано угоду про запровадження безвізового режиму для громадян обох країн.

Як йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, підписання угоди відбулося сьогодні в Києві.

Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

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“МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців та відкриття України для світу. Розширення безвізу із Перу збільшить кількість міжлюдських контактів, сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами”, - заявив Кулеба.

Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці між Україною і Республікою Перу.

Як заявили в МЗС, угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Республіка Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.

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Автор: Віталій Саєнко