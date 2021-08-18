Кулеба нагадав, що Україна посилила правила в'їзду саме через штам "Дельта".

Україна поки не буде закривати кордони через поширення небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При цьому він нагадав, що Україна посилила правила в'їзду саме через цей штам. І якщо буде потрібно, влада введе жорсткі заходи, тому все залежить від ситуації з його поширенням.

"Ми вже посилили правила в'їзду на територію України саме через штам "Дельта". Якщо потрібно, будемо вводити жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Втім, повного закриття кордону поки немає на порядку денному", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Автор: Денис Прядко