В області цей штам підозрюють ще у двох дітей.

У місті Кременець на Тернопільщині штам коронавірусу "Дельта" виявили у 9-місячної дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

"У Кременці госпіталізували матір з дитиною, дитині – 9 місяців. Якщо хтось заражається в сім’ї, йде побутова форма зараження і хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і максимально дотримуватися карантинних обмежень", – наголосила Ярмоленко.

Читайте такожФахівці спрогнозували, яким буде новий локдаун в УкраїніОкрім того, за інформацією ОДА, штам "Дельта" підозрюють ще у двох дітей.

Штам "Дельта" в Україні

За інформацією головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Україні станом на 12 серпня вже виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Минулого тижня на Тернопільщині лабораторно підтвердили 52 випадки зараження цим штамом.

Як відомо, 11 серпня Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 1 жовтня.

Автор: Григорій Бондар