Рейс затримали / Ілюстрація REUTERS
Літак SkyUp з приблизно 180 українцями на борту вилетів із Занзібару до Києва.
Читайте такожУкраїнські туристи на Занзібарі: SkyUp пояснила проблему з рейсамиПро це повідомила Анастасія Зінченко в Instagram.
У сторіс дівчина розповіла, що пасажирам сказали їхати в аеропорт близько 20:00 за київським часом. Однак рейс затримали.
"Нас везуть на літак! Ми всі аплодували і кричали від радості, коли відкрили гейт. На годиннику 00:03", - написала Зінченко.
Українські туристи на Занзібарі
- Про те, що на Занзібарі застрягли українські туристи стало відомо сьогодні. За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, майже 180 українських туристів застрягли на острові. Українці третій день не можуть покинути його через зламаний літак.
- Примітно, що серед пасажирів опинилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк і його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірус затряла в Ухані, тому що відмовилася летіти додому без своєї собачки.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.