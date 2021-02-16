Українці третій день не могли покинути острів через зламаний літак.

Літак SkyUp з приблизно 180 українцями на борту вилетів із Занзібару до Києва.

Читайте такожУкраїнські туристи на Занзібарі: SkyUp пояснила проблему з рейсамиПро це повідомила Анастасія Зінченко в Instagram.

У сторіс дівчина розповіла, що пасажирам сказали їхати в аеропорт близько 20:00 за київським часом. Однак рейс затримали.

"Нас везуть на літак! Ми всі аплодували і кричали від радості, коли відкрили гейт. На годиннику 00:03", - написала Зінченко.

Українські туристи на Занзібарі

Про те, що на Занзібарі застрягли українські туристи стало відомо сьогодні. За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, майже 180 українських туристів застрягли на острові. Українці третій день не можуть покинути його через зламаний літак.

Примітно, що серед пасажирів опинилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк і його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірус затряла в Ухані, тому що відмовилася летіти додому без своєї собачки.

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Автор: УНІАН