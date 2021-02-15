Українці третій день не можуть покинути острів.

Майже 180 українських туристів застрягли в Індійському океані на Занзібарі.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами речника, українці не можуть покинути острів через зламаний літак.

«МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», — зазначив Ніколенко.

За даними flightradar24, Boeing SkyUp з реєстрацією UR-SQF доставив пасажирів з Києва в Занзібар 13 лютого. Назад в Україну літак так і не вилетів.

Того ж дня туроператор Join UP!, який є замовником рейсу, повідомив, що рейс затримується «у зв'язку з виробничими причинами». 14 лютого у компанії розповіли, що знайшли для туристів готельні номери та працюють над організацією рейсу додому.

Читайте такожЗанзібар, Єгипет і Західна Україна: стало відомо, куди відправляться нардепи на зимові канікули«Станом на 14 лютого всі туристи, які мали повертатися цим рейсом з відпочинку додому, доставлені в готель. Туроператор і авіакомпанія весь час працювали над вирішенням ситуації, провели переговори із партнерами в різних країнах щодо отримання дозволу на новий додатковий маршрут, необхідний для забезпечення повернення туристів до Києва. Разом з тим чинні безпекові протикоронавірусні обмеження різних країн на перетин кордонів іноземними громадянами значно ускладнюють наші оперативні можливості для розв'язання цього питання. Зараз це один з основних факторів затримки рейсу», — йдеться в повідомленні на сайті Join UP!

Згодом того ж дня туроператор повідомив, що для повернення туристів у Київ планується виконати рейс PQ 1972 Занзібар — Анталія — Київ. Попередньо рейс був запланований на 21:00 за київським часом 14 лютого.

Один з українських туристів, які застрягли на Занзібарі, Антон Ткачов, розповів на своїй сторінці у Facebook, що в перший день вильоту їх автобус розвернули в аеропорту дорогою до літака. Пасажирам пояснили, що це заради їхньої ж безпеки. Потім виліт скасували, а туристів розселили по готелях.

«Готелі різні, але там, де ми були, був жахливий: таргани, шум дороги, гучна дискотека під боком, готель на трійку з мінусом в цілому. Декому з рейсу дістався кращий готель, декому ще гірший», — поділився Ткачов.

При цьому, за його словами, туристів заселили близько 23:00 і компанія проплатила готелі лише до третьої ночі. Після цього людей знову повезли до аеропорту, однак час вильоту переносили ще кілька разів, а пасажирів знову перевозили між готелями та аеропортом і змушували чекати.

«Неймовірно замучилися, інформації достовірної ніхто не дає. Постійно таскаємо за собою свій багаж, умови жахливі. Це просто знущання і катастрофа! Замість того, щоб просто заселити нас в більш-менш нормальний готель і чекати справді реального вильоту, нас таскають по всім можливих локаціях. З нами також є сім'ї з маленькими дітьми, взагалі не уявляю, як їм, бо нам і без дітей не солодко», — поскаржився пасажир.

Довідка УНІАН. Занзібар — архіпелаг з 75 островів в Індійському океані. Розтягнувся уздовж східного берега Африки навпроти сучасної Танзанії. Найбільші острови — Занзібар та Пемба. Найбільше місто архіпелагу — Занзібар на острові Занзібар.

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Автор: Катерина Комолова