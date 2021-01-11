Завтра, 12 січня, керівництво компанії представить цей проект громадськості.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в партнерстві з компаніями Visa і Middleware Inc. планує запустити чат-бот у месенджерах Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що чат-бот буде запущено на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Прес-служба також повідомила, що завтра, 12 січня, керівництво компанії представить цей проект громадськості.

Нові сервіси «Укрзалізниці»

Компанія «Укрзалізниця» розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажу квитків на поїзд функції замовлення їжі.

У грудні «Укрзалізниця» створила спеціальний центр обслуговування клієнтів, які замовляють групові перевезення та інші послуги.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець