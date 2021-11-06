Спочатку діятиме чотиритижневий перехідний період, упродовж якого у громадські місця зможуть потрапити вакциновані однією дозою з негативним ПЛР-тестом.

В Австрії нещепленим від COVID-19 громадянам заборонять відвідувати кафе, ресторани, перукарні, готелі та брати участь у зібраннях за участі понад 25 осіб.

Влада Австрії через сплеск захворюваності з 8 листопада запроваджує більш жорсткі карантинні обмеження, повідомляє Deutsche Welle.

Спочатку діятиме чотиритижневий перехідний період, упродовж якого до згаданих закладів зможуть потрапити вакциновані однією дозою з негативним ПЛР-тестом. Після цього вхід дозволятимуть лише повністю імунізованим та тим людям, які нещодавно одужали після COVID-19.

Близько 64% жителів Австрії повністю щеплені від COVID-19, що відповідає середнім показникам Європейського Союзу, але водночас це один із найнижчих показників у Західній Європі, зазначає агенція Reuters.

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Добова кількість нових випадків інфікування в Австрії 5 листопада досягла 9 тис. 388, майже наблизившись до рекорду у 9 тис. 586, встановленого рік тому. В уряді заявили, що очікують на новий пік найближчими днями.

Разом з тим, незважаючи на четверту хвилю COVID-19, австрійські політики налаштовані врятувати майбутній зимовий курортний сезон в країні. Однак поки гірськолижні курорти також підпадають під карантинні обмеження.

У низці європейських країн останнім часом також запроваджують суворіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

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Автор: Вікторія Токарєва