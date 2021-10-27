Тепер українці можуть в'їжджати до країни без необхідності робити тест на COVID-19 та самоізолюватися після прибуття, але повинні мати COVID-сертифікат вакцинації.

Королівство Данія, яке першим в ЄС скасувало всі карантинні обмеження, змінило правила в'їзду для громадян України у період пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Посольство України у Данії у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 25 жовтня данський уряд скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на COVID-19. Так, з цієї дати обмеження на поїздки до Данії спрощені.

"З цієї дати громадяни України можуть в’їжджати в Данію без необхідності робити тест на COVID-19 та самоізолюватися після прибуття. Для цього органам прикордонного контролю Данії потрібно пред’явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. COVID-сертифікат, виданий українським Єдиним порталом державних послуг "Дія", також приймається, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС. Зазначений COVID-сертифікат має підтверджувати вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування на COVID-19 або одужання від COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЧим туристів приваблює данський острів Зеландія (фоторепортаж)Водночас, у разі відсутності COVID-сертифікату, українцям потрібно зробити тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на COVID-19 перед приїздом до Данії скасована.

"Якщо громадянин України раніше перехворів на COVID-19, але при цьому не має COVID-сертифікату, потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію. В такому випадку, робити тест на COVID-19 після прибуття в Данію не потрібно", – йдеться у повідомленні.

"Якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які Данія вважає країнами з "дуже високим ризиком інфікування COVID-19" (наразі це більшість країн Африки, Азії та Латинської Америки), потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від COVID-19. В іншому випадку, треба зробити тест на COVID-19 відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на 10 днів", – додали у посольстві.

Крім того, данський уряд залишив за собою право швидко відновити усі обмеження в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з появою за кордоном нових варіантів вірусу COVID-19, які можуть становити ризик для Данії.

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі у зв'язку зі стрімким погіршенням ситуації с коронавірусом в Україні, в Євросоюзі навпаки ведуться розмови про закриття кордонів для українців. Викреслити Україну з "зеленого" списку країн обіцяють ледь не кожного тижня.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що зовнішньополітичне відомство докладає зусиль для збереження можливості українцям подорожувати в країни Європейського Союзу на випадок виключення України із "зеленого" списку безпечних країн.

Тим не менш, деякі країни Європи, як, наприклад, Франція та Німеччина, вже заборонили в'їзд українцям з туристичною метою, окрім тих, хто має два щеплення визнаними в ЄС вакцинами від коронавірусу: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко