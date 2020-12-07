Рейси здійснюватимуться щочетверга та щонеділі.

6 грудня 2020 року вперше в історії між Києвом і Північною Македонією було запущено пряме авіасполучення.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

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"Ми й надалі розширюємо свободу подорожей для українців. Україна і Північна Македонія минулого року уклали безвіз. Вперше в історії полетів прямий рейс "Київ-Скоп'є". Відтепер наші країни з'єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не тільки туризму, а й контактів", - написав Кулеба.

Польоти між Києвом і Скоп'є здійснюватиме українська авіакомпанія Windrose. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - щочетверга та щонеділі.

Переліт буде виконуватися на Embraer 145. Також на маршруті задіють АТR 72-600.

Виліт з аеропорту Бориспіль буде виконуватися о 10:50, приліт в Скоп'є - о 12:00. У зворотному напрямку літак вилітатиме о 12:50, до Києва прилітатиме - о 16:10.

Як зазначила на церемонії зустрічі першого рейсу в Скоп'є посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк, це перший в історії відносин між країнами прямий рейс за маршрутом Київ-Скоп'є-Київ.

Посольство України в Північній Македонії

26 листопада 2020 року посольство України в Македонії анонсувало запуск прямого авіасполучення між країнами, зазначивши при цьому, що наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двостороннього співробітництва -посиленню бізнес зв'язків, розвитку туризму у двох країнах.

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Автор: Віталій Саєнко