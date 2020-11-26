Вперше між Києвом і Скоп'є з'явиться пряме авіасполучення.
Про це повідомляє посольство України у Північній Македонії у Facebook.
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"Вперше за весь час відносин України з дружньою Республікою Північна Македонія з 6 грудня 2020 року запроваджується пряме авіасполучення Київ – Скоп’є- Київ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, польоти здійснюватиме українська авіакомпанія Windrose, на сайті якої вже можна купити квитки і до Києва, і до Скоп’є.
"Наявність прямих рейсів сприятиме інтенсифікації двосторонньої співпраці – посиленню бізнесових зв’язків, розвитку туризму в двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною і українців з Республікою Північна Македонія", - зазначили в дипустанові.
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