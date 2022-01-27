Застосунок "Порятунок в горах" має допомогти туристам при виникненні надзвичайної ситуації в горах.

Рятувальники радять усім туристам, які вирушають в похід у гори, завантажити мобільний застосунок "Порятунок в горах", розроблений для того, щоб спростити процес взаємодії з рятувальною службою під час виникнення надзвичайної ситуації в горах та зробити її більш ефективною.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Читайте такожСиноптик дала корисні поради, як підготуватися до походу у гори взимкуФункціонал даного застосунку дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати наступні дії:

телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до Оперативного чергового гірської пошуково-рятувальної служби)

надсилати екстрені SMS або Internet повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника

віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі

Завантажити застосунок для пристроїв Android можна в Google Play за посиланням. Також невдовзі буде доступна версія застосунку для iOS.

Як повідомляв УНІАН, щороку в Українських Карпатах, попри попередження рятувальників, губляться, травмуються та навіть гинуть чимало туристів. Серед головних причин – легковажність, нехтуванням заходами безпеки та переоцінка власних сил.

Так, всередині січня 2022 року під час сходження на Говерлу загинула туристка з Одеської області, ще двоє людей були травмовані.