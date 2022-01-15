Справу кваліфікували як нещасний випадок.

Правоохоронці зайнялися трагічною загибеллю туристки з Одеської області під час сходження на Говерлу. Справу кваліфікували як нещасний випадок.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

"15 січня о 13:40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що внаслідок падіння 57-жінка загинула, а 32-річна жінка та 34-річний чоловік травмувалися. Всі вони жителі Одеської області. Після падіння 32 - річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що трапилося", - йдеться в повідомленні.

Відзначається що проведення пошуково-рятувальних робіт було ускладнене складними погодними умовами та сильним поривчастим вітром. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті.

Читайте такожЇхала заднім ходом: в Одесі вантажівка збила на смерть жінку на тротуаріЗа даним фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Трагедія на Говерлі - що відомо

В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми. У ДСНС повідомили, що постраждалі туристи з міста Південне Одеської області.

Станом на 14:40, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам. О 14: 30 іншу травмовану туристку - жінку 1989 року народження, рятувальники знайшли, організовано її супровід. Ще одна жінка 1965 року народження загинула.

Пізніше стало відомо, що на Говерлу піднімалися дівчина, її наречений і його мати. До вершини гори не дійшли метрів 800 через лід і вітер. Тому почали спускатися назад, але послизнулися. Їх віднесло з гори.

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