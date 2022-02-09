Євроконтроль оновив рейтинг найбільших аеропортів Європи за кількістю рейсів.
Про це заявив гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан, повідомляє Avianews.
Євроконтроль склав рейтинг на основі середнього числа рейсів на день в період з 30 січня по 5 лютого 2022 року. Він включав всі вильоти та прильоти, в тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, і не враховував пасажиропотік.
Станом на початок лютого 2022 року найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів став аеропорт Стамбула з показником 893 вильоту і прильоту в день.
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На другому місці знаходиться Амстердамський Схіпхол з результатом 826 рейсів в день, на третьому — Барахас в Мадриді з результатом 778 вильотів і прильотів в день.
У ТОП-10 найбільших повітряних воріт увійшли також Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Парижі, Хітроу в Лондоні, Сабіха Гекчен в Стамбулі, Мюнхен, Барселона і Лісабон.
Попередні показники:
4 січня 2022 року Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.
ТОП-10 лідерів за кількістю рейсів в день виглядав наступним чином:
Ryanair: 1 321 (-43%)
Turkish Airlines: 938 (-30%)
Air France: 648 (-46%)
Lufthansa: 617 (-59%)
easyJet: 607 (-64%)
KLM: 502 (-41%)
Wizz Air: 391 (-34%)
Pegasus Airlines: 367 (-22%)
SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)
Vueling: 306 (-49%)