Станом на початок лютого 2022 року найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів став аеропорт Стамбула / фото ua.depositphotos.com

Євроконтроль оновив рейтинг найбільших аеропортів Європи за кількістю рейсів.

Про це заявив гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан, повідомляє Avianews.

Євроконтроль склав рейтинг на основі середнього числа рейсів на день в період з 30 січня по 5 лютого 2022 року. Він включав всі вильоти та прильоти, в тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, і не враховував пасажиропотік.

Станом на початок лютого 2022 року найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів став аеропорт Стамбула з показником 893 вильоту і прильоту в день.

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На другому місці знаходиться Амстердамський Схіпхол з результатом 826 рейсів в день, на третьому — Барахас в Мадриді з результатом 778 вильотів і прильотів в день.

У ТОП-10 найбільших повітряних воріт увійшли також Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Парижі, Хітроу в Лондоні, Сабіха Гекчен в Стамбулі, Мюнхен, Барселона і Лісабон.

Попередні показники:

4 січня 2022 року Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.

ТОП-10 лідерів за кількістю рейсів в день виглядав наступним чином:

Ryanair: 1 321 (-43%)

Turkish Airlines: 938 (-30%)

Air France: 648 (-46%)

Lufthansa: 617 (-59%)

easyJet: 607 (-64%)

KLM: 502 (-41%)

Wizz Air: 391 (-34%)

Pegasus Airlines: 367 (-22%)

SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)

Vueling: 306 (-49%)