Євроконтроль склав рейтинг на основі середнього числа рейсів в день в період з 30 січня по 5 лютого 2022 року.

Євроконтроль оновив рейтинг найбільших аеропортів Європи за кількістю рейсів.

Про це заявив гендиректор Євроконтролю Імон Бреннан, повідомляє Avianews.

Євроконтроль склав рейтинг на основі середнього числа рейсів на день в період з 30 січня по 5 лютого 2022 року. Він включав всі вильоти та прильоти, в тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, і не враховував пасажиропотік.

Станом на початок лютого 2022 року найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів став аеропорт Стамбула з показником 893 вильоту і прильоту в день.

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На другому місці знаходиться Амстердамський Схіпхол з результатом 826 рейсів в день, на третьому — Барахас в Мадриді з результатом 778 вильотів і прильотів в день.

У ТОП-10 найбільших повітряних воріт увійшли також Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Парижі, Хітроу в Лондоні, Сабіха Гекчен в Стамбулі, Мюнхен, Барселона і Лісабон.

Попередні показники:

4 січня 2022 року Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.

ТОП-10 лідерів за кількістю рейсів в день виглядав наступним чином:

Ryanair: 1 321 (-43%)

Turkish Airlines: 938 (-30%)

Air France: 648 (-46%)

Lufthansa: 617 (-59%)

easyJet: 607 (-64%)

KLM: 502 (-41%)

Wizz Air: 391 (-34%)

Pegasus Airlines: 367 (-22%)

SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)

Vueling: 306 (-49%)