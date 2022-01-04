Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.

Найбільшою авіакомпанією Європи за підсумками 2021 року став лоукостер Ryanair.

Про це повідомляє Avianews.com з посиланням на Євроконтроль, який об'єднує провайдерів аеронавігації.

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За даними організації, в середньому Ryanair здійснював в 2021 році 1 321 рейс в день, що на 43% менше в порівнянні з докризовим 2019 роком.

У 2019 році лоукостер виконував 2 323 рейси на день.

Друге місце посів Turkish Airlines з результатом 938 рейсів в день і падінням числа польотів на 30%.

Замикає трійку лідерів Air France - 648 рейсів на день, що на 46% менше показника 2019 року.

ТОП-10 лідерів за кількістю рейсів на день виглядає наступним чином:

Ryanair: 1321 (-43%)

Turkish Airlines: 938 (-30%)

Air France: 648 (-46%)

Lufthansa: 617 (-59%)

easyJet: 607 (-64%)

KLM: 502 (-41%)

Wizz Air: 391 (-34%)

Pegasus Airlines: 367 (-22%)

SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)

Vueling: 306 (-49%)

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.