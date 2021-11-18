Українці повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що українські туристи, які застрягли в Туреччині після смерті одного з товаришів, сьогодні повертаються на Батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив на онлайн-брифінгу.

"За результатами роботи, проведеної дипломатичними установами України в Туреччині із компетентними органами цієї країни, зокрема із прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, нам вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке та безпечне повернення громадян України додому", - зазначив Кулеба.

"Усі громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ", - додав міністр.

Читайте також12 країн ЄС взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку" – КулебаЗа його словами, консульські посадові особи України в Туреччині продовжать "контролювати кримінальну справу щодо смерті українця".

Українці застрягли у Туреччині

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня група українських туристів вирушила до Туреччини, де вони пішли в похід Лікійською стежкою.

За декілька днів чоловік, який перебував у складі групи, як заявила одна з туристок Ірина Громико, вчинив суїцид.

Турецька поліція відкрила справу, через це інших членів групи не випускали в Україну.

Автор: Віталій Саєнко