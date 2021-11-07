Консульство звернулося до турецької сторони з проханням провести швидке і неупереджене розслідування цієї справи.

Українські туристи, якій здійснювали піший похід у Туреччині, не можуть виїхати з країни через смерть одного з членів групи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід в Туреччині.

"Як відомо, під час подорожі загинув один український громадянин", - додав Ніколенко.

За його словами, консули взаємодіють з турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування, а також підтримують регулярний зв‘язок з родичами загиблого та туристами.

"Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", - зауважив речник.

Українське консульство звернулося до турецької сторони з проханням провести швидке і неупереджене розслідування цієї справи, а також надає консультації українським громадянам в контексті подальших кроків.

Як розповіла раніше у Facebook одна з туристок Ірина Громико, 15 жовтня група українських туристів вирушила до Туреччини, де вони пішли в похід Лікійською стежкою. За кілька днів один із членів групи наклав на себе руки. Через це інших членів групи не пускають на Батьківщину.

При цьому вона стверджує що, нібито "був безпосередній свідок трагедії (не член групи), у якого турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані".

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"Ми не змогли улетіти по своїх квитках, бо стоїть id заборона. Коли будуть результати - невідомо. Спочатку мова йшла про 1 тиждень, потім про 2, наразі строки взагалі невизначені. Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся у найближчий тиждень. Ми змушені переїжджати, змінюємо житло з недорогого на ще більш дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії. Гроші вже закінчуються", - написала Громико.

Також у своєму дописі вона писала, що українське консульство на запити та прохання допомогти відповідало, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством" та зазначали, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Раніше інша учасниця групи Вікторія Скрипка (Зінчук) розповіла, що місцеві українські мігранти допомогли туристам із пошуками дешевшого житла і знайшли "людину, що згодилася виступити у ролі перекладача в суді та мала там знайомих".

"Не покладайте ніякої надії на допомогу посольства України... Все, чим вони допомогли - надали номер платного адвокату з другого кінця країни... На все інше у них кошти не передбачені", - написала Скрипка ще в суботу зранку.

Як повідомляв УНІАН, навесні в горах Туреччини зникла одеситка Яна Кривошея. Майже через місяць її знайшли мертвою неподалік вершини гори Геїксіврісі. Загиблу українку рятувальники зняли зі скель і доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті. За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з прямовисних скель.

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Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко