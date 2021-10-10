Зима близько. Чи варто зараз бронювати зимовий відпочинок в Карпатах

Жовтень – саме час готувати лижі для зимового відпочинку. Проте, питання: чи проклали чиновники лижню для туристів? Адже якщо взимку, в самий розпал зимового сезону, як сніг на голову, на нас "впаде" локдаун, що робити не знає ніхто. Чи готуються до такого сценарію в Карпатах та чи не "попаде" турист на гроші?

В Карпатах зараз міжсезоння - це коли одні відпочивальники вже поїхали, а інші ще не приїхали. Однак зима близько. І поки у горах чекають на сніг як на манну небесну, ґазди і ґаздині, які займаються туризмом, саме наводять лад перед грошовитим зимовим періодом.

Одні розповідають ТСН.Тижню, як добудовують новий корпус, інші хваляться, як наразі у них проводиться "дефектоскопія одного з підйомників", хтось замахнувся на ремонт, а хтось лише трохи підвищує ціни через протиепідемічні заходи…

Зараз у Карпатах напрочуд добре. Як і зовсім не зле, виявляється, було минулого зимового сезону.

"Глобально, я скажу, що зима пройшла дуже добре. І якоїсь катастрофи в горах по туризму ми не відчули", - розповів ТСН.Тижню власник садиби в Карпатах, яка зручно розташована між кількома курортами, Михайло Борейчак.

Новий рік "продано"

Пан Михайло розповідає ТСН.Тижню, що на новий рік у його садибі вже все продано: "Тому що є попит".

Його сімейний готельчик височіє у селі Яблуниця, що за кілька кілометрів від великого гірськолижного курорту. Курорт працює, то і приватний бізнес селян довкола живе. Навіть в умовах локдауну, як торік.

Михайло Борейчак тішиться, що торік зима не "провалилася". Були локдауни, але і турист нікуди не дівся. Навіть навпаки. Через закриті кордони люди були змушені шукали прихистку в українських Карпатах. Вже цієї зими потік відпочивальників, найпевніше, послабиться, бо Європа відкрилася. Але пан Михайло очікує, що буде не гірше, ніж у попередньому сезоні: "Це було би самий клас!".

Раніше свою садибу Михайло Борейчак здавав окремо по номерах. Вони є двомісні та тримісні. Усього – дев’ять. П’ять на першому поверсі і чотири на другому. Але пандемія внесла свої корективи. Тепер хата - тільки одній, максимум, двом компаніям.

"Зняти весь будиночок на Новий рік – 10 тисяч гривень. Не на Новий рік – шість тисяч, сім з половиною тисяч", - розповідає пан Михайло.

За його словами, у цю ціну входить і обов’язковий презент для гостей: "Домашнє варення, самогон, гриби…".

Активна підготовка карпатців до зими говорить краще за них самих. В районі Драгобрату ТСН.Тиждень був торік і спеціально навідався перевірити зараз: як минула зима і якою чекають наступну?

"Під час січневого локдауну дозволили канаткам працювати. Всі заклади харчування працювали на виніс. І в готелі дозволили сніданок з вечерею з розносами по номерах… Певний відсоток на канатках добавився людей. Через те, що не працювала Європа, катальників було більше, якщо порівнювати з іншими сезонами", - розповів ТСН.Тижню власник туристично-спортивного комплексу Петро Грапенюк.

Для відпочинку тут є все: три канатні дороги, денний ресторан, сауна, але… немає дороги. Хіба що – гірський шлях, куди, за словами Петра Грапенюка, по кілька разів на рік "закопують" сотні тисяч гривень.

У жовтні тут – бойова готовність до відпочинкового сезону – підготовка канатних доріг, "марафет" в номерах. А для гостя вже саме старт бронювання помешкань.

"Двокімнатний люкс у нас минулого року коштував 2200 грн. Зараз буде десь 2800 гривень. У ціну входить дворазове харчування. І бонус - 20 відсотків знижки на підйомники", - розповідає ТСН.Тижню Петро Грапенюк.

Ще одна наша зупинка – Яремче. Пан Роман тут вирощує форель і одразу нею частує гостей. Гості є навіть зараз, у міжсезоння. На минулу зиму ґазда теж не бідкається. Каже, турист був. А от чого чекати цього сезону, якщо раптом локдаун, має надію хіба на вищі сили. І точно - не на чиновників.

Як буде цієї зими? Холодний душ для відпочивальників чи тепла ванна?

До речі, відігріти кісточки (це, як мінімум, дві години) у гарячому чані в селі Татарів, яке відвідав ТСН.Тиждень, коштує 1300 гривень. Бо не сезон. Взимку – точно буде дорожче. Наскільки? Господарі ще не знають. Як і не до кінця здогадуються, чи доведеться по-новому, "по-карантинному" приймати відпочивальників.

Власне, це головне, що тут цікавить всіх і кожного. Адже, якщо не буде чітких відповідей для бізнесу вже зараз, чи наважаться потім сюди приїхати туристи?

Відпочинок - тільки для вакцинованих?

"Ми сподіваємося, що сезон буде. Адже ми дотримуємося всіх карантинних вимог", - розповіла ТСН.Тижню керівник служби прийому та розміщення курорту "Буковель" Олександра Цуруль.

Тут теж навіть в міжсезонні – аншлаг туристів. До оглядового підйомника - довжелезна черга. А по сусідству майстри ладнають інший витяг, уже для майбутнього гірськолижного катання. Паралельно до підйомників невеличкий всюдихід всього за 10 хвилин доправляє туриста з курортної цивілізації до майже безлюддя. Як кажуть у службі розміщення курорту, нагорі – місцева родзинка "глемпінг" (гламурний кемпінг).

"Лакшері" наметів тут два десятки. Штуковина симпатична, щоб і усамітнитися, й ізолюватися. Лиш, як виявилося, все це добро реально запрацює не раніше наступного року. Наразі ж гостей чекають у класичних готелях.

"Як минулого року, так і у цьому ціни стартують з близько 2 тис грн. Це бюджетний номер зі сніданком та програмою лояльності… Якщо брати січень, то у нас завантаження вже понад 50%", - розповідає ТСН.Тижню Олександра Цуруль.

Якщо ж святкувати Новий рік, то, наприклад, восьмимісна хатина коштуватиме близько 35 тисяч. І, до речі, такі шале на Новий рік вже майже всі заброньовані.

Та цікаво, чи не "попадуть" туристи на гроші у разі локдауну? На курорті обіцяють, що кошти зберігаються за гостем. "І гості можуть їх використати протягом року", - каже Олександра Цуруль.

Що туристи гроші не втратять, ТСН.Тиждень переконували усюди, де ми встигли побувати. В деяких місцях навіть готові повертати передоплату за два тижні до заїзду.

Хто врятує зимовий сезон

Ще за півтисячі кілометрів від Карпат, у Києві, ТСН.Тиждень спробував вивідати у Міністерства охорони здоров'я: чи є уже чіткий план, як точно цьогоріч працювати гірськолижним курортам і відпочинковій інфраструктурі, якщо раптом "вхурделить" коронавірус? Це страшно цікавить бізнес, як і дуже бентежить туристів. Та от прокладати лижню в МОЗі не стали. Мовляв, до зими ще дуже далеко.

Єдине, кажуть, чим може зараз керуватися і турист, і туристичний бізнес - це постановою Кабінету міністрів №1236.

Це документ, в якому туристу нібито хоч якось мали б пояснити, що буде, якщо Карпати опиняться у "червоній" карантинній зоні. Він, наче, й пояснює: ніяких ресторанів, крім їжі на виніс, жодних басейні, спортзалів саун. Підвісні канатні дороги зупинять. На готелі - табу... Щоправда, все не так страшно, якщо прочитати дрібними літерами: "зазначені заборони не застосовуються, якщо 100% працівників та відвідувачів двічі щеплені від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест".

Отже, вихід є? Чи - ні?

"Хто то має робити? Бо ж ми не маємо повноважень перевіряти у людини документи. Думаю, ситуація складеться так, що ніхто не в змозі буде перевірити тисячі людей", - переконаний власник туристично-спортивного комплексу Петро Грапенюк.

"Якщо людина забронювала, звідки я знаю, вакцинована вона, чи ні?", - дивується власник садиби Михайло Борейчик.

Та не тільки це турбує гірськолижний бізнес. Ще - чим саме і як саме перевіряти антиковідні сертифікати у гостей? Наразі спеціальні застосунки є у поліції, принаймні так звітують. Також у копів є повноваження перевіряти ці сертифікати, бо ж - офіційна влада. А хто зважатиме на просто підприємця?

"Які правові підстави у мене виселяти людей без вакцинації?", - запитує Михайло Борейчик.

Більше запитань, ніж відповідей, навіть у курортного гіганта. "Зараз ми не вимагаємо ПЛР-тестів чи сертифікатів про вакцинацію. Але як то буде – покаже час… Як скажуть, так і будемо робити", - каже ТСН.Тижню Олександра Цуруль.

Втім, всі сподіваються, що заклади, які мають вакцинований персонал, закриті не будуть.

Схоже, для туристичного бізнесу, окрім як поголів вакцинуватися та "чекати з гір погоди", чіткого алгоритму дій від чиновників більше немає. Щось подібне і стосовно відпочивальника. Тому на другому році пандемії залишається купа питань: Чи закриють підйомник для всіх, якщо там буде один не вакцинований пасажир? Чи проженуть нещепленого гостя з готелю? Чи закриють увесь курорт, якщо не 100 відсотків персоналу вакциновано? І що тоді буде з рештою щеплених гостей? Врешті, у країнах Європи вже давно й успішно сфера відпочинку та обслуговування перевіряє у відвідувачів ковідні сертифікати і має чіткі алгоритми дій, а в Україні українські урядовці традиційно гасять пожежу, коли все вже "згоріло".

Андрій Орляк, Роман Сизченко

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