Подорож до незвичайних селищ Закарпаття: куштуємо леквар, обираємо шедеври з лози та дивуємося кількості близнюків

Закарпатська область є чи не найменшою в Україні, де здебільшого переважають невеличкі села у гірській місцевості. З іншого боку, цей регіон унікальний тим, що межує аж з чотирма європейським країнами – Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Протягом століть ця місцини потрапляла під владу найрізноманітніших правителів, і це не могло не позначитися на сьогоденні Закарпаття. І саме завдяки цьому тут так багато самобутніх селищ, кожному з яких є чим здивувати туристів.

Село Колочава – найдовше село України

Читайте такожНа Закарпаття в гори: затишний Воловець, мальовничий Синевир та курортний Пилипець

У горах Закарпаття недалеко від озера Синевир розташувалося мальовниче село Колочава. Цей населений пункт є найдовшим селом в Україні – його протяжність сягає понад 40 кілометрів. Водночас у селищі ви не знайдете нічних клубів, пафосних ресторанів чи дорогих готелів. Однак тут є мальовничі місця, які точно «оздоровлять» душу і урізноманітнять ваше дозвілля.

А ще Колочаву називають «селом 10 музеїв». Один із найпопулярніших – «Старе село», що розташувався під відкритим небом. Також у музеях Колочави представлено справжню церковно-парафіяльну школу, технологію сплаву карпатськими річками, майстерню лабутенів середини минулого століття і вузькоколійку, яку зберегли селяни ще з 1959 року.

Крім музеїв і визначних пам’яток в Колочаві є і незвичайні таланти. Приміром, у селі проживає поважний пасічник і знахар Олександр Шимоня, який разом з ріднею доглядає за 70 бджолиними сім'ями. З меду вони готують креми та мазі, з трутневого молочка - цілющу настоянку. Також пасічник пропонує своїм гостям особливий вид випробувань - цілющий сон над бджолиним вуликом. Лікування бджолами відбувається в маленькому дерев'яному будиночку, де встановлена лежанка, під якою гудуть 300-400 тисяч бджіл. Це дає позитивні емоції, а суглоби починають краще працювати.

Читайте такожЗдорова альтернатива морю: унікальні цілющі джерела України

Ще одне з «екзотичних» місць села – «Любов і папуги» Василя Макара. Це єдина в Україні приватна птахоферма з понад 2000 видів папуг і голубів. А ще подейкують, що Василь Макар знає пташину мову і розуміє, про що вони говорять один з одним.

Як дістатися: Якщо їхати на власному транспорті, то слід триматися траси Київ-Львів-Чоп (Е-50/М-06), у селі Нижні Ворота повернути у сторону смт Воловець, орієнтовно 14 км, проїхати в сторону Міжгір’я приблизно 38 км, і далі ще 27 км у напрямку озера Синевир.

Також можна їхати на потягу Ужгородського напрямку до станції Воловець, що в 60 кілометрах від Колочави. Наприклад, потягом «Київ-Воловець» ціна квитка в купе в одну сторону становитиме близько 550 грн. Далі слід їхати автобусом до села Колочава – ціна квитка близько 50 грн. Також можна їхати прямим автобусним рейсом «Київ-Воловець» за 430 грн.

Де зупинитися: У більшості випадків в селі пропонують садиби з екоматеріалів. Тут можна орендувати цілий будинок (з банею та територією для барбекю) – ціна за добу від 1500 грн, кімната обійдеться від 200 грн з людини за добу. Люди, яким комфорт не настільки важливий, можуть зупинитися в наметі у місцевих лісах і милуватися чистим небом, яке по-особливому красиве в гірській місцевості. Харчування в усіх випадках у вартість проживання не входить. Ціни в кафе та колибах з місцевою кухнею доволі лояльні, а порції - великі.

Село Велика Копаня - столиця близнюків

Закарпатське село Велика Копаня - унікальне і єдине в своєму роді на території України. Особливість тутешнього краю в тому, що уже кілька поколінь тут масово народжуються близнюки і двійнята. І це стосується не тільки людей, а й тварин.

Читайте такожЗа пригодами на Дністровський каньйон: еко-прогулянки серед унікальної природи, круїзи по Дністру та рай для бьордвотчерів

Сьогодні в кожній другій тутешньої сім'ї є близнюки або двійнята. Завдяки цьому феномену село внесли до Книги рекордів України, а Велику Копаню прозвали столицею близнюків. Місцеві кажуть, що причина народжуваності близнюків – у воді з джерела Чоргів. Вода не псується і не залишає осаду. Легенда це чи ні, проте люди за цілющою водою приїжджають сюди з усієї України.

Джерело розташоване прямо біля автодороги Велика Копаня - Виноградів, так що набрати в пляшку цілющої води може будь-який перехожий або проїжджий, і абсолютно безкоштовно. Колись ключ бив тут з-під землі прямо на вулиці. Потім люди побудували для джерела спеціальний навіс.

Крім чудо-джерела Чоргів, неподалік села Велика Копаня є старовинне поселення «Городище даків». Це єдина унікальна археологічна пам'ятка древньої римської Дакії в Україні. Щорічно в селі проводяться археологічні розкопки: тут було знайдено залишки споруд, посуду, зброї, монет та прикрас.

До речі, поблизу Великої Копані також розташований флористичний заповідник Чорна гора площею 780 га. З тваринного світу в заповіднику водяться дикий кабан, лисиця, борсук, сарна, фазан та інші.

Також нещодавно в селі почали міркувати про відкриття музею близнюків і проведення тематичного фестивалю.

Як дістатися: Велика Копаня не має прямого транспортного сполучення, тому дістатися сюди можна або власним автомобілем, слідуючи по трасі М23 з Берегово через Виноградів. Або на таксі з районного центру. Дорога з Виноградова займе не більше 10 хвилин.

Де зупинитися: В селі можна винаймати кімнату або цілий будинок. Все залежить від вашого бюджету. Ціни на оренду кімнати стартують від 150 грн за добу, а на будинок – від 1000 грн. Також можна поселитися в готельних комплексах з басейном. Ціни там стартують від 500 грн за добу з однієї людини.

Село Ботар – музей варення та ферма волохатих свиней

Читайте такожУкраїнське місто з угорською душею

Почухати кучеряве порося за вухом, зробити селфі з угорською сірою коровою, а потім продегустувати кілька видів леквару (закарпатського повидла). Все це можна зробити в одному селі Ботар, що на Закарпатті.

У Ботарі знаходиться єдиний в усій Україні музей леквару. Це традиційне закарпатське сливове повидло. Воно вариться з різних фруктів і ягід. При цьому в нього не додають ніяких ароматизаторів, добавок і навіть цукру. В музеї є можливість спробувати всі види цього чудесного десерту. Крім леквару, гостям також пропонують спробувати соки і сиропи місцевого приготування.

Ще однією ізюминкою села є ферма свиней мангалица. Таких свиней ви точно ще не бачили! Кучеряві, або, як їх ще називають «овечі», свині не бояться морозів і можуть жити під відкритим небом. Вони є надзвичайно рідкісними на території України. Годують господарі ферми їх ячменем та іншими зерновими. Також свині люблять корінці та різні рослини. Виростають вони аж до 120-140 кілограмів. Їхнє м'ясо дуже смачне і дієтичне, а тому популярне в усьому світі.

Також у цьому селі можна відвідати ще одну унікальну ферму. Там розводять угорських сірих корів. Ще в 20 столітті ця порода була на межі вимирання. Але, на щастя, корів вдалося зберегти і в рази збільшити поголів'я. Корови приваблюють своїм незвичайним зовнішнім виглядом – величезні, грізні роги. Що цікаво, ця порода корів не дає молока і досягає розмірів близько 800–900 кілограмів.

Читайте такожВесняний відпочинок: за травневим квітом - на Хортицю та інші ідеї для подорожі на довгі вихідні

Ферми свиней мангалица та угорських сірих корів для жителів Ботар - це свого роду заповідник, яким вони пишаються.

Як дістатися: В село Ботар можна дістатися рейсовим автобусом з міста Виноградів, або ж «ловити» місцеве таксі. Якщо вирішили їхати автомобілем, то з Виноградова потрібно рухатися автошляхом М23 в напрямку Нового Села. У селищі Вилок поверніть вліво на трасу Е81/М26/Е58 і прямуйте до села Ботар.

Де зупинитися: Зупинитися можна в самому селі або ж у районному містечку Виноградів. В Ботарі можна орендувати кімнату за ціною від 100-150 грн за добу, умови проживання будуть скромні. Якщо хочеться більш комфортабельних умов то можна зупинитися в готельному комплексі в місті Виноградів. Ціна за одну добу стартує від 550 грн з людини.

Село Іза - столиця лозоплетіння та ферма плямистих оленів

В п’яти кілометрах від закарпатського містечка Хуст розташувалося село Іза. Його вважають одним із найзаможніших сіл Закарпаття. А все тому, що в селі гарно розвинене мистецтво лозоплетіння, традиції якого зберігають та передаються з покоління в покоління. Тут із звичайної виноградної лози, творять неймовірні шедеври.

Гуляючи селом ви ніби потрапляєте в сувенірну лавку, майже біля кожного двору можна побачити свою міні-виставку виробів з лози. Тут і кошики всілякої форми, і приголомшливі плетені меблі, і абажури, і вази, і шкатулки, і будиночки для тварин, і скляні посудини, обплетені лозою, і дитячі велосипеди та багато інших унікальних речей. Що цікаво, на тутешніх землях ви не зустрінете звичні посадки картоплі або пшениці, тут усюди вирощують лозу.

Читайте такожУкраїною своїм ходом: як потрапити в різні куточки країни, якщо у вас немає машини

Також неподалік від села Іза знаходиться ще одна дуже цікава пам’ятка Закарпаття – ферма з розведення плямистих оленів. Вона єдина в Україні та теж дуже популярна серед туристів. Територія ферми займає близько 60 гектарів, на яких випасають близько 180 оленів. Тому як будете їхати на оглядини до плямистих, то не за будьте прихопити з собою ласощі для тварин – горіхи чи ягоди. Їх можна кормити через паркан. Але бутьте уважні, бо на вигляд миролюбні тварини не такі вже і дружелюбні. Вони не дуже люблять, коли їх пестять та чіпають за шию – спрацьовує природній інстинкт самозбереження. Тому нагородою за ласку може стати хороший стусан передніми ногами. Наглядачі оленів стверджують, що сила польоту від такого удару досягає до 15 метрів.

Як дістатися: Доїхати в село Іза можна автобусом або власним автомобілем. Якщо вирішили їхати автомобілем, то потрібно рухатися автошляхом Е40/М06. Якщо їхати автобусом, то спочатку потрібно дістатися до Хуста. Наприклад, квиток «Київ-Хуст» на автобусі буде котувати близько 700 грн в один бік. Можна їхати потягом, ціна плацкартного квитка в одну сторону 187 грн, але в дорозі доведеться провести більше 18 годин. Вже з Хуста ходять міські автобуси до села Іза, ціна квитка близько 10 грн. Якщо є бажання та сили, то можна п’ятикілометрову відстань подолати й пішки.

Де зупинитися: Зупинитися можна в самому селі або ж у місті Хуст, що в п’яти кілометра від села. В селі можна орендувати кімнату від 100-150 грн за добу, умови проживання будуть скромні, якщо хочеться більш фешенебельних умов, то звісно і ціна буде вища. Також можна розмітитися в місті Хуст – там вибір ширший, є готельні комплекси з усіма зручностями, квартири, а також еко-будинки. Ціни в готелях стартують від 500 грн за добу проживання з однієї людини, орендувати однокімнатну квартиру коштує від 300 грн за добу. Харчування у всіх випадках у вартість проживання не входить. Однак ціни в місцевих кафе та колибах лояльні.

***

Почніть вивчати Україну з маленьких сіл. Хоча в деякі з них незручно та довго добиратися, однак вони настільки прекрасні та фотогенічні, що досягнувши мети, ви забудете про все на світі. Тому перш, ніж купувати авіаквиток на екзотичні острова або європейські курорти – спробуйте знайти душевний спокій в українських пейзажах. Обіцяємо, ви не пошкодуєте!

Юлія Корнійчук