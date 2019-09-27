Не лише Октоберфест і BMW: як живе та чим дихає столиця найбільшого пивного фестивалю у світі Мюнхен

Октоберфест - найбільше свято на планеті

Мюнхен – друге за відвідуваністю місто Німеччини після Берліна, яке славиться своїми броварськими традиціями. А візитівкою баварської столиці є Октоберфест. Черговий 186-й фестиваль пива відкрився у місті в суботу, 21 вересня, і триватиме до 6 жовтня (тож ви ще можете встигнути). Це свято називають магнітом для туристів. Сюди з’їжджаються поціновувачі хмільного напою з усього світу. Але не тільки вони. Багатьом туристам подобається сама атмосфера свята – цікаво спостерігати за величезною кількістю людей, які веселяться, п’ють пиво, співають, танцюють. Плюс, фестиваль – це ще й своєрідний показ баварських національних костюмів, який, наче машина часу, переносить у Німеччину минулих століть.

Туристам весело, а для організаторів це хороший маркетинговий проект. Популяризація місцевих виробників пива приносить добрі гроші. Фестиваль відвідує приблизно шість мільйонів туристів щороку. Ціна за літровий кухоль пива у наметах броварень цього року становить десь від 10,80 до 11,80 євро. Але у великих чергах решту довго чекати, тому не всі її отримують, отож суми потрібно заокруглювати. За такі гроші у магазинах можна купити цілий ящик пива. Тим не менш, минулого року гості фестивалю за два тижні випили більше 7 мільйонів літрів пива. А ще традиційні баварські ковбаски та інші закуски до пива. Плюс, туристам десь треба зупинитись, купити сувеніри і так далі.

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Октоберфест занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільше свято на планеті. Свято пива або Свято жовтня, як його ще називають, починається традиційним парадом лише мюнхенських і баварських броварень, бо інші пивні компанії до участі у фестивалі не допускають. А далі він перетворюється на двотижневу гулянку в спеціально облаштованих великих пивних шатрах-павільйонах на традиційному місці проведення – майданчику Луг Терези. Зазвичай гігантських наметів більше десяти і поміщається в них до 10 тисяч відвідувачів у кожному. Там людей розважають музикою, народними баварськими співами та танцями. Плюс, є ярмарок та працюють атракціони. Одним словом, нудно не буде.

На багатьох фото з фестивалю ви можете побачити, як октоберфестівські офіціанти тримають у руках велику кількість кухлів. Таке вміння вважається їхньою родзинкою. І ще одне: будьте готові, що через велику кількість гостей вам доведеться сидіти чи стояти дуже близько один до одного, але німці, наприклад, таким не паряться. Для них «тулитися» до незнайомців у кафешках - звичайна справа. І нічого злочинного - просто, щоб усім було місце. ))) А іноземцям, які до такого не звикли, буде цікавий experience. І не забувайте: де розважається багато людей, там і злодіїв багато, які хочуть поживитися на неуважності відпочивальників.

Багато людей готуються до свята заздалегідь, зокрема, шукають національні костюми. У німецьких торгових центрах в магазинах популярних брендів ви легко знайдете одяг для Октоберфесту. Німецькі виробники взуття у своїх каталогах спеціально відзначають, яке взуття вони підготували для свята. Фестивалі роблять гроші, а популярні фестивалі – дають добрі гроші.

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Крім того, Октоберфест дуже популярний серед місцевих знаменитостей, особливо їх багато на відкритті. Тут і популярні співаки, і співачки у національних костюмах, і зірки німецького кіно, і ледь не повний склад мюнхенського футбольного клубу «Баварія». Усі приходять похизуватися своїм розкішним святковим вбранням.

Октоберфест є загальнонаціональним святом у Німеччині. У багатьох інших містах також проводять Свято пива. Ці фестивалі не такі переповнені туристами, дешевші, але також колоритні.

Ще трохи про німців та пиво. Хоча німці відомі своїми пивоварними традиціями і є любителями пива, вони не можуть переплюнути сусідів чехів за кількістю випитого. Німці займають другий рядок пивного рейтингу: 130 літрів пива в рік на людину. А лідером рейтингу залишаються чехи – більше 160 літрів на людину.

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І кусочок цікавої статистики. Минулого року організатори фестивалю розказали, скільки речей люди загубили під час святкування. На території Октоберфесту знайшли 840 паспортів, 460 гаманців, 350 мобільних телефонів, 300 ключів, 140 окулярів, 90 сумок та рюкзаків і 20 парасольок.

Отож, якщо ви хочете відчути атмосферу найбільшого народного свята у світі, вперед до пригод. Ще є час.

Мюнхен – столиця Баварії

Але не пивом єдиним. Чудова архітектура, відомі на весь світ музеї та красиві парки... Мюнхен дійсно може вам запропонувати багато історичних пам’яток та цікавих місць. Про місто я би сказала, що воно по-німецьки строге, але водночас, вільне, де люди вміють жити легко і розслаблятися. Моє перше знайомство зі столицею Баварії почалося з цікавої картинки. Подружжя у хатньому одязі снідало під чотириповерховим будинком, в якому двері з квартир на першому поверсі виходили відразу на вулицю. Двері на кухню були відчинені, жінка щось доносила на стіл. І жодних плотів. Виглядало то дуже незвично, але мило і по-домашньому затишно.

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Далі ми відкрили для себе дуже цікаву та відому в окремих колах мюнхенську кав’ярню Fausto десь за 5 кілометрів від центру. Смачна кава у гарному дворику «зробила» наш ранок і додала енергії для вивчення міста.

А тепер про сам Мюнхен. З першого погляду місто вам може здатися спокійним, компактним та невеликим, але це мегаполіс, в якому є метро та міські електрички, що з’єднують околиці з центром. З населенням майже півтора мільйона людей Мюнхен є найбільшим у Баварії та третім у Німеччині, після Берліна і Гамбурга. Що мені сподобалося: у місті просторі дороги, на яких багато велосипедистів. Гуляючи, подумала, що хотілось би так без проблем переміщатися на двоколісному українськими містами. На все свій час, скажуть оптимісти. )))

Отак в роздумах ми добралися до серця Старого міста – центральної площі Марієнплац, яка є найвідомішою в Мюнхені. Це улюблене місце не лише туристів, але й місцевих жителів. І ви це зрозумієте відразу, які тільки потрапите туди. Народу – тьма. Мені було навіть цікавіше спостерігати за тою різношерстною масою туристів, ніж за самою архітектурою, хоча місце дуже гарне. Центральна площа міста і його історичний центр є пішохідною зоною. Тут знаходяться обидві міські ратуші, починається головна торгова вулиця, неподалік також історичний ринок міста. Все як на долоні.

Окрасою Марієнплац є Нова ратуша, вежа якої має 85 метрів, а зверху є оглядовий майданчик. Будували її більше 50 років, але тепер є на що подивитися. ))) Всередині 400 кімнат, фасад будівлі тягнеться на 100 метрів, а на ньому різні фігурки королів та героїв легенд. І всі туристи голови догори та розглядають ці фігури – симпатичне видовище. На вежу ратуші можна піднятися, купивши квиток за кілька євро. І, що цікаво, окрім сходів там є ще й ліфт!

Від площі дуже близько до мюнхенського Собору Пресвятої Діви Марії, який у народі називають Фрауенкірхе. Це найвища церква міста, що й дала назву головній площі – Марієнплац. Висота собору – 99 метрів. До речі, місто відрізняється від інших німецьких мегаполісів тим, що тут немає хмарочосів. У 2014 році в Мюнхені провели референдум, за результатами якого тимчасово заборонили будувати будинки вищі за Фрауенкірхе, тобто за 100 метрів. Цей собор примітний двома вежами у формі цибулин, в одній з яких також знаходиться оглядовий майданчик, звідки відкривається панорама Старого міста. Тому думайте, куди більше хочете піднятися. Також, думаю, вас зацікавить Собор Святого Петра або Петерскірхе, який в народі ще називають Старий Петро. Це найстаріша церква Мюнхена в стилі бароко. Висота її купола-ліхтарика становить 91 метр.

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Любителям мистецтва просто необхідно зайти в Пінакотеки - три картинні галереї, в яких представлені роботи Рубенса, Боттічеллі, Рембрандта, да Вінчі. У Старій пінакотеці колекція творів живопису майстрів Середньовіччя до середини 18 століття. Навпроти Старої розташована Нова пінакотека з роботами художників 19 – початку 20 століть. У Пінакотеці сучасності представлене мистецтво 20 і 21 століть. Тільки майте на увазі – якщо захочете обійти їх усі разом (адже загальний квиток купувати вигідніше, ніж у кожну окремо), то на це у вас піде годин шість, але за умови, що ви не будете зупинятися надовго біля картин.

Когось, напевне, більше зацікавить музей BMW, який присвячений історії компанії і розташований біля її штаб-квартири. Будівля у вигляді чотирьох величезних циліндрів запропонує вам експозицію автомобілів і мотоциклів за всю історію марки.

Якщо ви втомитеся від споглядання архітектури, то вам варто відвідати Англійський сад – найбільший міський парк Європи площею 4 кілометри квадратних. Він тягнеться приблизно на 5,5 кілометра від центру Мюнхена до його північної околиці. Англійський сад – то неймовірна краса природи посеред міських джунглів Мюнхена. За площею він більший за відомий нью-йоркський Центральний парк і лондонський Гайд-парк. А ще Англійський сад знаменитий своїми галявинами, на яких дозволено засмагати нудистам.

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Ще один великий мюнхенський парк – Олімпійський, який побудували до Олімпіади 1972 року. В парку є телевежа висотою 290 метрів з оглядовим майданчиком, звідки відкривається краєвид на все місто. В ясну погоду ви зможете побачити навіть Альпи. До речі, в телевежі є рок-музей, засновники якого запевняють, що у їхній колекції справжні інструменти Фредді Мерк’юрі, Pink Floyd і the Rolling Stones. Недалеко від парку знаходиться і згадуваний музей BMW.

Ще одним популярним туристичним місцем Мюнхена є палац Німфенбург – один із найбільших королівських палаців Європи. Це комплекс з великим парком та ботанічним садом. А в озерах перед парком навіть взимку плаває дуже багато птахів – лебеді, казарки, качки, чайки. Усі вони роблять його ще казковішим!

Також у Мюнхені один із найбільших у Європі зоопарків – Хеллабрунн, площа якого 36 гектарів. Це гео-зоопарк, де тварини розділені за географічними континентами, тобто сусідують з тими, хто живе з ними в дикій природі.

Крім того, в Мюнхені дуже насичене культурно-розважальне життя, він може конкурувати з Берліном за кількістю усіляких фестивалів, концертів та інших цікавих івентів. Тож якщо, наприклад, збираєтесь поїхати до Німеччини на великий концерт когось зі світових знаменитостей, але Берлін вас не приваблює і хочеться побути у більш «німецькому» оточенні, раджу звернути увагу саме на Мюнхен. До того ж, тут чимало і локальних заходів, тож ви точно у будь-який день знайдете щось цікавеньке з місцевим колоритом.

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Я розказала вам лише про кілька найпопулярніших місць, але цікавих локацій у Мюнхені набагато більше. Там справді є на що подивитися.

І на завершення чи першого, чи другого дня вашого знайомства з Мюнхеном ви просто зобов’язані потрапити в один із численних місцевих пабів, бо ж як не спробувати баварського пива. Плюс, будете голодні, а ситна і калорійна баварська кухня допоможе вам відновити сили.

P.S. В околицях Мюнхена також багато різних пам’яток та знаменитих на увесь світ місць. Зокрема, замок-казка Нойшванштайн, який є гордістю кожного баварця. Він зачаровує з першої секунди знайомства, а знаходиться всього за 100 кілометрів від Мюнхена. Детальніше про казковий замок УНІАН.Туризм розповідав раніше. Також ми ділилися з вами враженнями від підйому на найвищу гору Німеччини – Цугшпітце, яка знаходиться в Баварських Альпах. Одним словом, Баварія багата на різні туристичні цікавинки. І вона вас чекає, лише збирайте час, бажання та гроші (все ж це одна з найбагатших федеральних земель Німеччини, а тому і ціни тут дещо вищі). Нових вам відкриттів!

P.P.S. У Мюнхені на 43 полі цвинтаря Вальдфрідгоф похований Степан Бандера, якого вбили в цьому місті у 1959 році.

Мирослава Шульгевич