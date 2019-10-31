Амстердам не «для галочки»: крізь натовпи туристів і потоки велосипедів до затишних каналів та легендарних кава-шопів

Що ви чули і знаєте про Амстердам? Заради чого люди з усього світу їдуть сюди? Якщо коротко: тут є на що подивитися! Когось цікавить поєднання красивої архітектури з водою, а також місцеві канали, що пронизують усе місто. Інших приваблюють історичні млини та тюльпанові поля навколо. Треті хочуть принюхатися, чи справді тут скрізь пахне марихуаною, а заодно попробувати «космічне» печиво з нею у кава-шопі. Четверті мають намір зайти в квартал червоних ліхтарів і побачити жінок легкої поведінки, які в Нідерландах працюють легально, платять податки та мають свою профспілку. Сміливі (або ж невиховані) ще й фото тут зроблять, хоча це заборонено. А п’яті їдуть сюди, бо треба ж побачити туристичну Мекку, якою став Амстердам.

Але настільки великий наплив людей перетворює місто на гамірливий туристичний базар, в якому кожен і всі разом шукають всесвітньо відомі місця «для галочки», не встигаючи навіть помилуватися чимось гарним, бо попереду ще багато позначок на карті, треба все встигнути. Через це столиця Нідерландів, на думку багатьох, втрачає свою самобутність, якусь чарівність.

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Можна часто почути: не вразив мене Амстердам, занадто людно і шумно, а ще брудно. Проте, так скажуть далеко не всі. Місто об’єктивно дуже красиве – цього в нього не забере жоден натовп людей з фотоапаратами. А якщо влаштувати собі свою індивідуальну екскурсію, то навіть цікаво спостерігати за усім цим туристичним мурашником: прибігли – послухали екскурсовода – зробили кілька фото – побігли.

Плата за популярність

Країна, в якій живе трохи більше 17 мільйонів людей, у 2018 році прийняла 19 мільйонів туристів. Очікується, що турпотік до 2030 року зросте ще на 10 мільйонів. Більшість мандрівників прямують саме до Амстердама, або з обов’язковим його відвідуванням. Головні пам’ятки міста вже не витримують такої кількості відвідувачів. Дійшло до того, що влада країни планує припинити просування туризму, а також хоче перерозподілити потоки людей зі столиці в інші райони, які менше завантажені людьми (насправді, у Нідерландах багато інших цікавих місць).

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Також з наступного року Амстердам вводить новий податок для туристів. Крім збору в 7% від вартості номера в готелі чи хостелі, мандрівникам доведеться платити 3 євро з особи за ніч, проведену в місті. Разом це більше, ніж будь-де в Європі. Також збір доведеться сплачувати тим, хто винаймає квартиру через онлайн-сервіси з бронювання: плата підніметься до 10% від вартості житла. Кемпінг у наметах обійдеться в 1 євро.

Очевидно, влада сподівається, що частина бюджетних туристів вирішить зупинитися на ніч в інших нідерландських містах. Зібрані кошти, а розраховують на близько 100 мільйонів євро щорічно, витратять на реставрацію історичних будинків, очищення парків і каналів міста. Одним словом, Амстердам став настільки популярним, що не боїться втратити відвідувачів, а навпаки – виглядає, що буде цьому тільки радий. Плюс, він грошима перевіряє любов туристів на міцність.

Що ж так подобається мандрівникам у цьому північному місті, де часто падають дощі та дмуть сильні вітри, розкажу нижче.

Два метри під рівнем моря: Амстердам – найбільше місто на палях

Амстердам знаходиться в гирлі річки Амстел на висоті 2 метри нижче від рівня моря. Воно стоїть на болотистій місцевості, а велика частина його території «відвойована» у моря. Це найбільше в світі місто на палях, які використовували під час спорудження будинків як єдиний спосіб втримати фундамент від просідання у трясовину. Раніше палі були дерев’яними, їх встановлювали на глибину 11 метрів. Зараз використовують бетонні, тепер їх забивають глибше – на 18 метрів.

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Але така система зміцнення має і свої мінуси. Гуляючи містом, ви точно не оминете кривих будинків, яких тут десятки. Причинами перекошення споруд є підгнивання дерев'яних паль або надбудова додаткового поверху, що не було передбаченого під час проектування. Будинок поступово починав просідати, але сусідні не давали йому впасти і «законсервували» у такому вигляді. Так і стоять ці криві будинки в Амстердамі вже сотні років. Туристами вони сприймаються як колоритна родзинка міста, а для місцевої влади – це додатковий клопіт, бо кожна така споруда має бути під особливим контролем. Мені також ці будинки здалися дуже симпатичними, я ж не заглядала, що там у них під низом. )))

Місто каналів та велосипедів

Усі впізнають Амстердам за його каналами та милими мостиками через них. Це одна з головних туристичних принад та символів міста. Його ще називають “Північна Венеція”, хоча я не люблю подібних порівнянь. Канали Амстердама – дуже добре продумана система, яка утворює три півкола, що оперізують місто. Тут сотні кілометрів каналів, понад 1500 мостів та 90 штучних островів, що справді зачарує кожного. У 2010 році канали зарахували до об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Майже весь час ви гулятимете біля води, а навколо старенькі будинки, як іграшкові. Вони прилягають дуже щільно один до одного, їхня ширина – всього три вузьких вікна. Будинки ці різних кольорів з акуратними білими віконними рамами, що дуже тішить око. А невеличкі сходи до тих будинків – то так гарно, хочеться просто сісти на них і милуватися виглядом навколо, або дивитися, як пропливає каналом кораблик з черговою партією туристів. )))

До речі, дехто радить знайомитися з Амстердамом саме з води, щоб відчути, яким насправді він є. Можна взяти квиток на прогулянку каналами, наприклад, біля Центрального вокзалу і відпочити під звуки води від ходіння містом.

Ще одним неодмінним атрибутом Амстердама є велосипеди. Їх тут безліч. Неспроста ж його називають велосипедною столицею світу. У місті нарахували десь півмільйона велосипедів, а загальна протяжність велодоріжок – 400 кілометрів. Вулички тут маленькі та вузькі, тому автомобіль не такий зручний, плюс з паркуванням великі проблеми. Але не лише в цьому справа. Жителі міста самі перетворили його на велосипедний рай, адже в їхній буденній культурі закладено, що це дуже екологічно та корисно для здоров’я.

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Але будьте обережні, бо тут багато «шумахерів» на двох колесах і можна легко потрапити під ті колеса. На мене кілька разів мало не наїхали неуважні велосипедисти. Та й на пішохідному переході вони не дуже поспішають пропускати вас. Але, може, то мені просто не пощастило натрапити на винятки, не знаю. До речі, можете взяти велосипед на прокат і побачити Амстердам з того ракурсу, з якого його найчастіше бачать місцеві жителі.

Але не велосипедом єдиним. В Амстердамі також є метрополітен, трамваї, автобуси та поромні переправи від Центрального вокзалу через річку Ей (останні, до речі, безкоштовні, в тому числі до сучасного арт-району NDSM). Тому, якщо ви зупинитесь подалі від центру міста або в околицях, добратися кудись буде без проблем.

Квартал червоних ліхтарів на порозі революційних змін

А тепер перейду до знаменитого кварталу червоних ліхтарів. Його також зачеплять ініційовані владою зміни, про які я згадувала вище. Де Валлен – найбільший та найвідоміший з кварталів червоних ліхтарів в Амстердамі. Це мережа провулків, де приблизно 150 однокімнатних кают з вітринами, які орендують секс-працівниці. Такі кімнатки зазвичай освітлені червоним світлом. Жінки, які стоять у вітринах, чекаючи на клієнта, останнім часом скаржаться на туристів. Закидають, що останніх більше цікавлять фото з ними, що порушує їхню приватність, а не послуги, які вони пропонують.

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Мер Амстердама Фемке Галсема, яка торік стала першою в історії жінкою на цій посаді, заговорила про можливе закриття кварталу червоних ліхтарів через умови, в яких там доводиться працювати. За її словами, місто має «наважитися подумати про район червоних ліхтарів без проституції». Вона вважає, що жінки у вітринах стали просто черговою туристичною принадою міста, а так не має бути. Саме під гаслом, що уже не час розглядати секс-працівників як туристичну пам'ятку, з наступного року в кварталі червоних ліхтарів заборонили проводити екскурсії. Вони, як і раніше, будуть дозволені за межами кварталу. Також обмежать до 15 максимальну кількість людей в екскурсійних групах в інших частинах історичного центру.

Ще згадаю про знамениті магазини, які відрізняють Амстердам від інших європейських міст. Це кава-шопи (coffeeshop) – заклади, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів з неї. Бо, як ви, напевне, знаєте, в Нідерландах легалізовані легкі наркотики. У цих закладах поряд з водою та іншими продуктами, можна купити печиво або шоколадку з канабісом. Правда, вам продадуть не більше 5 грамів в одні руки й лише для власного споживання. У кава-шопі одночасно може бути до 500 грамів наркотиків. Продають «траву» лише за умови, що людині виповнилося 18 років.

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Відшукати кава-шопи в Амстердамі зовсім не складно – в центральних кварталах вони трапляються ледь не на кожному кроці. Це й дуже розкручені туристичні місця, тематично оформлені та з натовпами мандрівників навколо. Й заклади «для місцевих», розташовані трохи подалі, де оформлення простіше, а «продукція» часто навіть краща. Ну а хороший заклад відрізняється від поганого обслуговуванням: у першому випадку продавець спочатку розпитає у вас, чи це ваш перший досвід і на що ви розраховуєте, а потім вже порадить оптимальний варіант.

Для тих же, кого не цікавить подібне, розкажу ще трошки про місцеву їжу. Коли я напишу про смачні голландські сири, то нічого нового вам не відкрию. Чули та знаєте. Також зрозуміло, що країна біля моря може похвалитися і апетитними морепродуктами. Найпопулярніший місцевий фаст-фуд – це оселедець з цибулею та огірками, який продають у м’якій булочці. Але мій улюблений смаколик там – кібілінг – невеликі шматочки тріски в паніровці, які обсмажують у фритюрі. До нього подають ще соус. Смакота!

Прогулянка Амстердамом

Для багатьох туристів знайомство з Амстердамом починається з Центрального вокзалу. Те, що ви побачите навколо, відразу вам сподобається. Сам вокзал – це архітектурна пам’ятка, яку збудували на штучному острові з використанням понад 2,5 тисяч дерев’яних паль. Навпроти нього стоїть Вежа Плачу. Думаю, ви зрозуміли, що на ній жінки проводжали і чекали своїх чоловіків з плавання. На заході від вокзалу починається легендарний район міста – Грахтенгордель, що перекладається як «кільце каналів». Він утворений трьома паралельними каналами, звідси й назва. Канали пов'язані між собою колоритними вуличками з магазинами та кафе, гуляти якими – одне задоволення. До речі, якщо вийти трохи раніше, то навіть у вихідний день можна встигнути походити майже порожніми вулицями Амстердама.

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Ще одне відоме місце в Амстердамі – центральна площа Дам, до якої від вокзалу менше кілометра, але рухатися треба на південь. Це досить просторе та людне місце у формі прямокутника, де багато як туристів, так і місцевих, а також голубів. На площі знаходиться Королівський палац, а поруч з ним – готична Нова церква 15 століття і Музей воскових фігур мадам Тюссо. На протилежному боці площі побачите білу кам'яну стелу. Це Національний монумент, зведений в пам'ять про жертв Другої світової війни. Звідси недалеко до відомого квіткового ринку, який існує вже кілька століть. Його часто називають плавучим, хоча насправді він стоїть на баржах вздовж набережної.

А тепер трохи про мистецтво, бо Амстердам має чим похвалитися. Щоб познайомитися з прекрасним, вам варто навідатися на Музейну площу. Тум ви знайдете, зокрема, найбільший музей Амстердама – Rijksmuseum (Державний музей), де зібрані шедеври голландського живопису. На цій ж площі знаходиться музей Вінсента Ван Гога з найбільшою колекцією робіт художника, а ще вам тут детально розкажуть про його життя та творчий шлях. Недалеко також є Міський музей Стеделек з творами сучасного мистецтва, зокрема Пікассо, Моне, Ренуара, Шагала та Малевича. У старій частині міста розташований Будинок-музей Рембрандта. Поруч із Центральним вокзалом знаходиться Музей судноплавства та НЕМО — найбільший науковий музей Нідерландів. А Будинок Анни Франк, у якому єврейська дівчинка переховувалась зі своєю сім'єю від нацистів і написала там свій відомий щоденник, переключить ваші думки у зовсім інше русло. Добре, що ті страшні часи позаду, подумаєте ви. А вийшовши, знову опинитися в гамірливому сучасному місті, де набагато більше свободи та справедливості, ніж колись. І це ще далеко не всі музеї, які є в місті. Одним словом, на них можна витратити кілька днів, та й тих не вистачить, аби все подивитись.

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До речі, якщо хочете стовідсотково і без черги потрапити до найпопулярніших музеїв Амстердама, про квитки слід потурбуватися заздалегідь. Їх краще купувати завчасно онлайн, а продаються вони на визначений день та на конкретний час. Таким чином вдається не лише уникнути великих черг, а й «дозувати» туристів в музейних залах. Дуже зручно, варто сказати.

І ще одне. Амстердам дуже урбанізоване місто, зелені насадження займають лише 12% міської території. Але варто подивитися парк Вондела недалеко від Музейної площі, який є найбільшим у місті. Тут дуже гарні пейзажі, багато диких птахів, красивий розарій і ще багато всього. Думаю, заціните.

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Підсумуємо. Амстердам – дуже розкручене місто в туристичному плані, тому людей багато. Шум, гам вам гарантовані, бо це своєрідний європейський центр розваг. Але, водночас, Амстердам це - середньовічні вулички, історичні будинки та чарівні канали. Якщо дуже захотіти, то ви таки зустрінете тут ту романтику, про яку розказують туристичні агентства. Бажаємо кожному знайти в Амстердамі саме те, що шукаєте і що хочете побачити. Вдалих вам подорожей!

Мирослава Шульгевич