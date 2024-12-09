Екстрим в Карпатах, дельфіни в Одесі та ніч без комендантської години у Закарпатті: як провести воєнну новорічну ніч

Вже не за горами третій Новий рік, який українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни. УНІАН дізнавався, що туристам готують популярні напрями відпочинку в Україні та чи є зараз попит на святкування.

Якщо у перший рік війни багато українців соромилися відпочивати, відкладаючи все це на "після перемоги", то зараз рівень втоми у суспільстві вже дійшов до того, що люди вважають подорожі чи святкування скоріше необхідністю для перезавантаження та підтримки психічного здоров'я, ніж примхою. І, безперечно, індустрія на це реагує. Більшість найпопулярніших туристичних напрямків України, від західних областей до Одеси, вже готові приймати цієї зими гостей, хоча є й ті, хто не хоче говорити про це публічно, побоюючись облав ТЦК.

Львівщина – будь-який каприз за ваші гроші

У Львові та області зустріти Новий рік 2025 можна по-різному, все залежить від розміру гаманця та бажання. Найощадливіші, звісно, можуть вдома приготувати тазик "олів'є", відкоркувати шампанське і цілу ніч дивитися телевізор (якщо буде світло), але для тих, хто хоче святкувати не вдома, цьогоріч є чимало пропозицій.

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Чи не найдорожче святкування обійдеться у готельно-ресторанному комплексі Emily Resort на околицях Львова. Тут буде аж три святкових локації – да ресторани та івентхол. Дорослим у новорічну ніч в одному з ресторанів доведеться викласти від 2,5 до 8 тисяч гривень з людини – за мінімальну ціну можна лише зайти, а за максимальну обіцяють місце за столиком, мінімальне меню та вежу з шампанського. Також гостям обіцяють виступи спеціальних гостей – DJ Budchuk, Vocal show від Duo Flores та Terroir Trio, а за пультом будуть DJ Elvis та Chainbro, які заграють улюблені треки нульових. До речі, тут діє спеціальний дрескод – сукні 2000-х, блиск та яскраві аксесуари.

А от зустріти Новий рік в Event Hall буде значно дорожче. За 24-36 тисяч гривень з особи (що ближче столик до сцени – то дорожче) гостям пропонують цілий десант "зірок" – MONATIK, гурти "ВВ" і KADNAY, а ведучими вечора буде зіркова пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча. У вартість святкування входить меню і певна кількість алкоголю.

Якщо є бажання зустріти Новий рік у центрі Львова, то святкування можна замовити у "Гранд-готелі", який, до речі, цьогоріч відзначатиме своє 130-річчя, тож організатори вирішили у новорічну ніч занурити гостей в атмосферу розкоші – театрально і святково. Зокрема, в готелі запланована костюмована святкова програма за участі акторів театру імені Леся Курбаса, а ведучим вечора буде закарпатський радіоведучий та діджей Тудор Кілару. Гостям до святкового столу пропонують меню від бренд-шефа, зокрема, лосось конфі з хроном та зеленим яблуком, татакі з яловичини, кремом з тунця та картоплею пай, брускету з тунцем та авокадо, салати з креветкою та качиним філе, філе сібаса та десерти. За все це доведеться викласти по 13 тисяч гривень з людини.

Більш бюджетно обійдеться святкування у готельно-ресторанному комплексі "Рафаель" під Львовом – за 4,5 тисячі гривень тут запропонують мінімальну порцію алкоголю та їжу, щоб "ніхто голодним не залишився". Вечірка триватиме з 22:00 до 05:00, а гостей розважатиме ді-джей. "Ну а що ви ще хочете за такі гроші? Які зірки?", – сказав у коментарі УНІАН адміністратор закладу.

До речі, також цього року в центрі Львова встановили різдвяну ялинку. Втім, масштабних гулянь на свята там не плануються.

Закарпаття – без комендантської години

А ось у містах Закарпатської області, попри відсутність комендантської години та відносно спокійну безпекову ситуацію, гучних новорічних гулянь цьогоріч не планують. Водночас самі закарпатці та гості з інших регіонів, які планують зустріти Новий рік у Карпатах, готуються заздалегідь – і скаржаться на ціни.

"Орендували будинок на дві ночі, три дні, бо здавати на меншу кількість днів господар не погоджувався. Вартість – 25 тисяч за 6 осіб. В цю суму входить тільки оренда будинку та чану на дровах, проте не передбачено ні ресторану, ні харчування, ні програми. Відверто кажучи, дорогувато. Зазвичай вартість такого будиночка удвічі менша, ми це розуміємо. Але іншого нічого не знайшли, враховуючи той факт, що хотіли щось неподалік від дому, аби й не натрапити на ТЦК…", – розповіла кореспонденту УНІАН пані Мар'яна з села Невицьке, яка разом із друзями забронювала для зустрічі Нового року будиночок у горах неподалік Ужгорода.

Загалом, ціни на новорічні свята завищені в багатьох карпатських "зелених" садибах та міні-готелях, адже власники намагаються бодай хоч трохи скористатись можливістю – через війну, мобілізацію та відсутність коштів на туризмі цьогоріч заробити не вдалося.

Натомість, гості із міст-мільйонників мають іншу думку про закарпатські. Пані Оксана з Києва розповіла УНІАН, що їй дешевше придбати квитки на потяг зі столиці до Ужгорода й назад, оплатити святкування новорічної ночі в місцевому ресторані та ніч в готелі, ніж відсвяткувати в закладах Києва. До того ж, поїздка на Закарпаття буде ще й цікавішою та безпечнішою.

У новорічну ніч в частині ресторанів Закарпаття організовують святкування, але більшість з них –тільки за запитом туристичних груп. Частина місцевих закладів через війну скасували будь-які вечірки, а ще частина все ж готує програми. Проте є й ті, які пішли новим шляхом.

Як розповіла адміністраторка ресторанно-готельного комплексу "Кілікія" в Ужгороді, від початку війни в закладі не проводять новорічних святкувань: "У перший рік війни взагалі всі були розгублені, розуміли, що всім точно не до святкувань. Саме тоді спала на думку ідея створити так звані "Новорічні бокси", адже багато родин все одно вирішують влаштувати собі невелике сімейне святкування, щоб бодай трішки підняти настрій…. Ми розробили кілька варіантів боксів з різним наповненням та різною ціною: в один включили голяшку, гурку, салати, в інший – мангальне меню, в третій – страви східної кухні".

Вартість таких новорічних боксів коливалась в межах 3-4 тисяч гривень, але цьогорічні бокси тільки на етапі формування – ціни ще не затверджені. Крім того, ужгородці та гості міста мають змогу замовляти будь-які інші страви з меню ресторану. За рахунок того, що "Кілікія", на відміну від переважної більшості закладів міста, минулого року працювала і 31 грудня, замовлень вистачало: торік підготували понад пів сотні новорічних боксів. Зараз уже також починають підготовку й очікують, що матимуть чимало роботи, адже Новий рік припадає на робочий тиждень, отже, люди не матимуть часу готувати стіл.

"Є така категорія людей, які не хочуть чи не встигають готувати, не хочуть бачити на столі звичайні відбивні котлети із супермаркету, і в той же час хочуть трішки гарного святкового столу – для них ми й працюємо", – додала адміністратор.

Водночас ресторани, які працюють на територіях курортів, уже пропонують свої програми. Так, в одному з фешенебельних курортів – "Деренівська купіль" – новорічна програма на дорослого обійдеться в 11 тисяч гривень, на дитину від 6 років – у 6 тисяч. В програмі – ведучий, музична програма, включно зі скрипковим шоу і романтичною грою на роялі, та авторське новорічне меню від бренд-шефа.

Тим часом, в ресторані курорту "Верховина" за 10 кілометрів від Ужгорода готують новорічну програму в камерному форматі, що включатиме вечерю від шеф-кухаря, невелику програму від ведучого, аніматорів та кавер-співака, а також фотозону. Вартість такої програми на одного дорослого обійдеться у 18 тисяч гривень, для дитини – в 11 тисяч.

Свої програми є і в невеликих та скромніших ресторанах – ціни коливаються в межах 4-5 тисяч гривень та зазвичай включають меню, ведучого та фотозону.

Обрати пропозицію щодо святкування Нового року на Закарпатті можна й за допомогою туроператорів. Так, різні програми під різними назвами, але, по суті, з однаковим наповненням стартують від 5 тисяч гривень з людини за чотири дні. До прикладу, програма від одного з туроператорів "Новорічне Закарпаття за 6 днів" на період із 28 грудня 2024 по 2 січня 2025 року з виїздом зі Львова обійдеться в 8295 гривень на дорослого й трішки дешевше на дитину. В рамках програми туристи відвідають основні міста та замки, зможуть продегустувати закарпатські вина й смаколики, порелаксувати в термальних басейнах (щоправда, вхід потрібно оплачувати окремо), побачити озеро Синевир тощо. Також в суму включена новорічна програма та святковий стіл в одному з ресторанних комплексів Закарпаття.

Буковина – тихо і без розмаху

У Чернівецькій області деякі заклади взагалі вирішили відмовитися від святкувань в новорічну ніч, інші ж проведуть її доволі скромно. Зокрема, у туристичному комплексі "Сонячна долина" не планують особливої новорічної програми – лише діджей.

"Через постійні знеструмлення ми не можемо організувати якусь суперпрограму, – кажуть в адміністрації комплексу. – Якщо не буде світла, не працюватимуть ні боулінг, ні сауна. Плануємо, що зможемо підготувати хоча б басейн із теплою водою. Генератори є, але їх потрібно дуже багато і великої потужності, щоб забезпечити на повну роботу всього комплексу. Тому будемо відзначати Новий рік скромно".

У гірськолижному комплексі "Мигово" також не пропонують нічого особливого. Зазначають лише, що буде новорічна програма в українському стилі.

"Поки що ще є вільні місця. Люди телефонують, розпитують про новорічну програму, але ще не дуже активно бронюють номери", – каже адміністратор Сергій.

Зате, якщо випаде сніг, там пропонують гостям вирушити у кінну прогулянку на санях – коники вивезуть туристів на місцеву гору Мала Кичера, звідки можна буде помилуватися гірськими краєвидами. Година такої романтичної прогулянки коштуватиме близько 2 тисяч гривень.

В українському стилі з національною кухнею зустрічати Новий рік 2025 планують і в туристично-розважальному комплексі "Стіжок" в селищі Берегомет. Меню пропонують на будь-який смак – від оселедця з картоплею до лангустів та сьомги.

"У нас є просторе, комфортно облаштоване сховище. Сюди навіть приходять дітки із сусіднього дитсадка під час повітряних тривог у будні. Якщо тривога застане нас у новорічну ніч, ми за кілька хвилин можемо перебратися до укриття і продовжити святкування там", – заманює гостей директорка комплексу Ольга Савка, додаючи, що наразі люди телефонують, але поки ще не поспішають бронювати місця.

Водночас гучних святкувань в закладі не планується – лише виступ пари музикантів та фотозона на вулиці. Й, звісно, жодної російської музики, запевняє пані Ольга: "Нас місцеві люди не зрозуміють, якщо будемо веселитися і танцювати. Не ті часи...".

Одеса – від купання з дельфінами до вечірки в стилі "Бріджертонів"

Попри регулярні обстріли, Одеса не планує відмовлятися від новорічних святкувань. Вартість новорічної ночі в місті залежить від розташування, класу закладу, номеру та дати заїзду. Так, у деяких готелях, щоб забронювати номер, потрібно заплатити від 600-700 гривень за ніч, але чим ближче до 31 грудня, тим менше шансів знайти варіант до вподоби. При цьому деякі заклади, не дивлячись на війну, запрошують одеситів та гостей міста відсвяткувати Новий рік "з розмахом". Обіцяють розкішне меню зі страв від шеф-кухарів, шампанське, вікторини, конкурси, розважальні програми, цінні призи, "містичні ритуали", музику, танці, акторів, ведучих тощо.

Наприклад, "чорно-білу" вечірку задумали у ресторані Lenmar від готелю Duke, що розташований в історичному центрі – біля Одеського національного академічного театру опери та балету. Гостям обіцяють "щось розкішне" – від світових хітів у виконанні дуету NANA KRITSAK DUO до парфумерного майстер-класу, де кожен гість зможе створити "свій унікальний аромат". Під час гала-вечері гостей обіцяють годувати ексклюзивними десертами від бренд-шефа Роберто Армаролі, а дрескод у цьому закладі буде виключно Black & White. Вартість квитка – 8 тисяч гривень (станом на кінець листопада).

Свою вечірку пропонують і з іншого боку Оперного театру – у готелі "Моцарт" на Ланжеронівській. Станом на початок грудня вартість номера для двох дорослих у новорічну ніч там складала 3 300 гривень, але номерів залишилися обмаль.

Неподалік – на вулиці Італійській (колишня Пушкінська) – готується до свята 5-зірковий готель Bristol, де задумали провести бал "Новорічна ніч Бріджертонів": гостям пропонують одягтися у Bridgerton style, за приміром героїв відомого костюмованого телесеріалу від Netflix. Гостей зустрічатиме квартет Incognito та гурт Moana Band, а для дітлахів обіцяють розваги з аніматорами. Вартість квитків на новорічну ніч тут залежать від розташування місця: VIP-категорія (перший ряд біля сцени) – 17 тисяч гривень, решта – 15 тисяч гривень. За умови раннього бронювання передбачені знижки.

Працюватимуть у Новорічну ніч і ресторан Veranda на узбережжі Чорного моря (зал перетвориться на казковий палац Сплячої красуні або крижаний палац Снігової королеви), Black Sea Hotel на Рішельєвській (там запланований виступ гурту "Діти Фіделя"), банкетний дім "Ренесанс" на Люстдорфській дорозі, ресторан "Риба" на Великому Фонтані, а також готель-бутік "Каліфорнія" в історичній будівлі в самому центрі міста (там у ніч на 1 січня буде музична програма та святкова лотерея з подарунками, доба оренди двомісного номера з балконом вартуватиме приблизно 3 тисяч гривень).

Є й доволі нестандартні (та дещо спірні) пропозиції – у кафе Nautilus Lounge в дельфінарії "Немо" на Ланжероні. Гостей розважатиме співачка СолоХа, також заплановане шоу та купання з дельфінами, акробатичні та танцювальні номери. Там же посеред ночі можна буде "відтягнутися" в SPA-комплексі з джакузі, саунами та теплим критим басейном з морською водою, а ранок 1 січня організатори пропонують зустріти в підігрітому басейні просто неба. Вартість такого "святкового пакета" – 6 тисяч гривень з дорослої людини, для дітей від 5 до 12 років – вдвічі менше, до 5 років – безкоштовно.

Звісно, можна знайти і більш бюджетний варіант зустрічі Нового року в Одесі, а наступного дня відвідати Новорічну ялинку на Дерибасівській, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи, замовити оглядову екскурсію або просто погуляти узбережжям Чорного моря.

Активний Новий рік в Карпатах

Тим часом, шанувальники активного відпочинку можуть зустріти Новий рік у Карпатах. Популярні відпочинкові центри, такі як Славське, Драгобрат чи Буковель, пропонують гостям безліч можливостей, аби новорічний відпочинок перетворився на феєричну казку. Ціни коливаються в межах 2 600 – 12 500 гривень з людини, але від клієнтів вже немає відбою.

"Та ви занадто пізно звернулися! У нас бронюють місця з вересня-жовтня, – каже УНІАН власниця садиби "Біля берега" у Славському. – А ціну не скажу, бо будинок вже орендований. Дуже багато клієнтів, за кордон зараз не їдуть, то їдуть до нас. І військові є з сім'ями, бо у відпустку приїжджають, і цивільні, і студенти".

Окрім проживання власники баз та приватних садиб пропонують гостям катання на лижах, сноубордах та санях, піші прогулянки мальовничими місцями, відігрів в гарячих чанах, ласування місцевими традиційними стравами. Однак варто врахувати, що більшість з цих номерів вже заброньовані.

При цьому чимало готелів продають номери не менше, ніж на 3-5 днів. Але враховуючи той факт, що туристична інфраструктура в Карпатах розвинена й чітко орієнтована на туриста, там знайдеться, чим зайняти себе впродовж п'яти днів – були б гроші. Приміром, якщо турист обирає готель поблизу гірськолижних схилів Закарпаття (Красія, Драгобрат, Пилипець, Подобовець), то тут уже можна не тільки покататися на сноубордах чи лижах, а й замовити чани чи бані на дровах, відвідати басейни з мінеральними водами (Жайворонок, Косино), замовити дегустаційні тури, відвідати різноманітні ферми, парки, музеї тощо.

Водночас, співзасновниця котеджного комплексу в с. Голубине (курортна зона Свалява) пані Світлана розповідає, що протягом останнього тижня до них почали надходити дзвінки із запитами цін та наявності вільних номерів, проте більшість питає, чи буде новорічна програма: "Люди питають про новорічну програму, вони дуже втомилися, хочуть бодай на кілька годин забути про жахіття війни…".

Пропонують туристам під Новий рік в Карпатах і екстремальні розваги. Наприклад, із туристичним оператором "Садниста" можна піднятися у новорічну ніч на Говерлу та розпити там келих ігристого. Щоправда, це підійде тільки для підготовлених туристів, адже підйом взимку на найвищу гору України – це серйозне випробування. Кількість людей у групі – до десяти, а вартість – мінімум 150 євро із людини.

Тим часом, любителям спелеології пропонують новорічний тур до печер – найчастіше до найдовшої у світі гіпсової печери "Оптимістична" у Тернопільській області.

"Варто пам'ятати, що такі тури не підходять для масового туризму. Людина, яка зважиться на похід, має підготуватися фізично, мати відповідне спорядження", – наголошує представник туроператора Віктор Скрипник.

Також протягом багатьох років популярність користувалися новорічні тури до карстової печери "Атлантида" у Хмельницькій області, яку вважають найкрасивішою не тільки в Україні, але й в Європі. Однак наразі у відкритому доступі вже немає екскурсійних турів до неї саме на свята – є варіанти або до, або після. Ціни починаються від 1000 гривень, залежно від того, наскільки днів тур та що ще в нього входить.

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Втомлені від постійних нічних повітряних тривог, тривалих відключень світла та невтішних новин, жителі України все ж починають будувати плани на свята. Варіантів святкувань цього року більш ніж достатньо – на будь-який смак та бюджет. Головне, не забути за святковим столом згадати тих, завдяки кому ці святкування нині можливі, та віддячити їм новорічним донатом.

Мирослава Бзікадзе, Наталія Петерварі, Лариса Козова, Галина Олійник