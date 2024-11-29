Вже традиційно дерево місту подарують меценати, на подвір’ї яких воно виросло.

У Львові розпочинаються заходи зі встановлення на центральній площі різдвяної ялинки, яку планують засвітити 5 грудня – напередодні Дня святого Миколая.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, традиційно, дерево цьогоріч місто не купуватиме, його подарує сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області.

Зазначається, що висота дерева – близько 16 метрів. Ялинці приблизно 20 років.

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Подружжя поділилося історією про те, як змогло виростити на подвір’ї таке високе дерево. Так, пані Ганна випадково знайшла поламаний саджанець на дорозі, він був невеликим, але з корінцями. Чоловік із внуком вирішили посадити деревце у дворі. За словами доньки Наталії, в перші роки ялинка була зовсім маленька, росла погано, але батько її гарно доглядав, тож дерево стало високим і почало створювати незручності у господарстві. Чотири роки сім’я думала про те, аби ялинку зрізати, і ухвалила рішення подарувати його Львову на різдвяні свята.

Вже у понеділок спеціалісти зріжуть дерево і перевезуть до Львова. Його прикрасять ілюмінацією і напередодні Дня святого Миколая ялинку засвітять.

"Традиційно, центральну міську ялинку плануємо засвічувати 5 грудня о 18:00. З нами буде муніципальний хор "Гомін", будемо разом колядувати. Саме відкриття буде камерним. Ялинка буде прикрашена тільки ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році, а на верхівці розмістять протитанковий "їжак", якого два роки тому виготовили працівники ЛКП "Львівелектротранс". Таку концепцію ми погодили на початку війни, тож зберігаємо і цьогоріч", – розповів керівник управління культури Львова Олексій Тарабан.

У мерії наголосили, що на міську ялинку з бюджету не виділяють жодних коштів, а підсвітка дерева протягом свят є досить економною.

Якою була різдвяна ялинка у Львові торік

У грудні 2023 року у Львові встановили ялинку заввишки 14 метрів. Її місту подарували жителі Білогорщі Йосип і Галина Панаси. Вони вирощували дерево на своєму подвір’ї понад 20 років.

Прикрасили ялинку світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році. На верхівку замість зірки повісили протитанкового "їжака".

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