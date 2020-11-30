Зимова магія Загреба

Взимку всі ми любимо проводити холодні дні в теплі своєї домівки, сховавшись під ковдрою і з чашкою гарячого какао. Але разом з тим, скеровані природною і непереборною потребою, ми любимо прогулятися містом, насолоджуючись зимовою атмосферою вулиць і площ. Що і роблять жителі Загреба, де тисячі вогнів і барвисті декорації під відповідний музичний супровід піднімають настрій і проганяють всі негативні думки, причому не тільки в святкові дні. Ми розповімо вам докладніше про зимову магію столиці Хорватії.

З концертами, арт-інсталяціями та різними іншими заходами на свіжому повітрі у різдвяний період у Загребі довгі зимові місяці набагато приємніші. Зрештою, для зігрівання тіла є барвисті вуличні кіоски з гарячим чаєм, ароматним глінтвейном та коньяком, смаженими каштанами або ковбасками.

Для більш серйозного застілля було створено сезонне меню, щоб втішити і побалувати нас домашніми стравами, такими як квасоля з капустою або ріпою, кров’яні ковбаски та бунцек (копчена свиняча ніжка) з підсмаженою картоплею, голубці, штрудлі, кнедли або царський дроблєнац. Поточні питання вирішить Португізац, молоде вино з виноградників Плешивиці і вірний супутник зимової кухні, а з кожним роком дедалі цікавішим стає сезонне пиво невеликих загребських крафтових пивоварень.

Ідеальний план зимової прогулянки залежить від поточного настрою та інтересу, і для кожного є відповідні рішення. Іліца та Доні-град пропонують найбільше жвавості та подій, сюди приїжджають для спілкування, розваг та гарних покупок. Зрінєвац та довколишні парки Нижнього міста елегантно освітлені та спокусливо романтичні, а для особливих вражень ви можете замовити поїздку в старовинній кареті.

І зазвичай більш спокійне Верхнє місто в цю пору року набуває особливого сяйва і приваблює пішоходів у пошуках більш повільного темпу, але також дещо містичної атмосфери минулих часів. Вид з променаду Штросмаєра на блискучий Загреб ввечері — найкрасивіша зимова листівка. А кілька білих сніжинок у повітрі зроблять картинку ідеальною. І навіть якщо в місті немає снігового покриву, завжди є Медведниця, Загребська гора, чия побілена вершина є запрошенням для любителів відпочинку, які жадають справжніх зимових радощів на свіжому повітрі.

Лісисті схили Медведниці повні прихованих і відокремлених парків, де відвідувачі мають тісний контакт з природою. Популярною є зона для відпочинку Цмрок, найвідоміша санна траса в Загребі, пагорб, де колись проводились перші гірськолижні курси. Сьогодні лижники йдуть на вершину Медведниці, на доглянутий гірськолижний курорт із трасами довжиною близько чотирьох кілометрів, що пропонують унікальне нічне катання.

Можливо, це не багато, але мало яка зі столиць може похвалитися наявністю гірськолижного курорту, де тренувались олімпійські чемпіони, і однією з найпопулярніших гонок Кубку світу з лижного спорту. Пішохідні стежки наповнені туристами навіть взимку, а гірські будиночки з традиційними стравами — улюблені місця збору в кінці кожної пригоди.

Зимовий тур в Загреб може розпочатися з ідилічної прогулянки білими лісовими стежками високо над усім, а закінчитися незабутнім проведенням часу серед сяйва центру міста. У такому діапазоні можливостей найхолодніша пора року легко стане часом найтепліших вражень.

Ви можете знайти більше інформації про умови подорожей до Загреба та Хорватії за посиланням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter