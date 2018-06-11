«ЖИВОЕ ЗДАНИЕ» В ЖИВОМ ГОРОДЕ!

За непростую задачу реконструировать главное административное здание города Винницы в архитектурной мастерской Асадова взялись с большим энтузиазмом, и на это были свои причины.

- Мэр Винницы обратился к Александру Асадову с просьбой предложить идею реконструкции здания горсовета, и наша мастерская сразу откликнулась, – отметил один из создателей проекта Андрей Асадов. - Дело в том, что Александр Рафаилович провел в этом городе свое детство и очень интересуется его перспективами и развитием. Концепция реконструкции здания мэрии не первая наша работа для Винницы. А идея «живого здания» сразу получила поддержку молодого мэра Владимира Гройсмана, потому что внедрение энергоэффективных технологий – один из его приоритетов. Город уже активно работает в этом направлении с международными партнерами, в частности со швейцарцами. Этот проект, реализованный на главном административном здании города, мог бы стать символом тех инноваций, которые внедряются в Виннице.

Идея проекта заключалась в поэтапном превращении морально устаревшего здания в образец энергоэффективной архитектуры со всеми необходимыми атрибутами: «зеленой» кровлей и фасадом, альтернативными источниками энергии, заменой существующего фасада на энергоэффективное остекление и многими другими разработками современных «зеленых» технологий.

Этот уникальный проект является органичным продолжением идеологии, которой придерживается мастерская Асадова, работая на стыке архитектуры и экологии.

При создании концепции архитекторы не изменили и другому своему принципу – принципу «выращивания» здания. Подобно ребенку, который в самом начале своей жизни впитывает все особенности окружающего его мира, здания мастерской Асадова берут лучшее из той среды, с которой они будут неразрывно связаны еще долгие годы.

Но кроме качественного роста, который здание претерпело на стадии проектирования, ему предстоит буквально вырасти на глазах у жителей Винницы. Реконструкция запланирована в два этапа. Первой стадией обновления здания станет возведение металлического каркаса, который придаст зданию фактуру и геометрическую замысловатость. А уже на втором этапе реконструкции архитекторы планируют вдохнуть в здание мэрии «жизнь»… На этой стадии запланировано озеленение металлического фасада, которое превратит мэрию в цветущий оазис.

- Поэтапная реконструкция абсолютно никак не скажется на функционировании здания. У администрации не будет необходимости останавливать работу и переезжать на неопределенное время в другое здание. Сначала будет возведен металлический каркас, на котором впоследствии разместится «зеленый» фасад. Потом можно будет начать работу по замене витражей. Причем в этом случае металлический каркас будет играть роль строительных лесов, которые не понадобится возводить дополнительно, – объяснил Андрей Александрович.

Футуристически выглядит и новая пристройка – конгресс-холл, выполненный в оригинальной форме, напоминающей чашу, полную зелени.

- Создание подобного конгресс-холла было продиктовано необходимостью администрации иметь вместительный зал для проведения собраний, конференций и, возможно, других городских мероприятий. В старом здании такого масштабного помещения не было. Выбор формы обусловлен эстетическими соображениями. В противовес жесткой форме главного здания хотелось создать нечто мягкое, обтекаемое, экологичное… Причем экологичность этого конгресс-холла не будет только кажущейся. Мы планировали использовать для облицовки натуральные материалы, созданные на основе возобновляемых ресурсов, – рассказал Андрей Асадов.

Неудивительно, что проект получил название «Живое здание». Жить здание будет в прямом смысле этого слова. Благодаря самым современным энергоэффективным технологиям здание будет не только «цвести», но и «дышать», «питаться», «заботиться» о себе, людях и природе.

- В отличие от внешнего вида, конструктивные изменения, которые планируется произвести, будут минимальными. Да, в проекте планируется использовать большое количество дорогостоящих энергоэффективных технологий, но у администрации будет возможность реализовать их не все сразу, а поэтапно, в зависимости от наличия бюджета или других факторов. Уже есть перспективы привлечения европейских грантов на реализацию энергоэффективных технологий, – пояснил собеседник MosBuild Magazine.

Солнечные коллекторы, которые планируется разместить на крыше, будут нагревать воду, поступающую в водопроводную сеть. Это обеспечит значительную экономию горячей воды, поступающей из городских сетей, особенно в летнее время.

«Дышать» же «живое здание»сможет с помощью ветрогенераторов, по проекту расположенных на крыше. Бесшумные вертикально ориентированные инерционные генераторы различной мощности позволят зданию самостоятельно вырабатывать энергию для основного или резервного электрообеспечения объектов. Ветер, вращающий ветроколесо, соединенное с генератором, будет вырабатывать энергию, которая по сложной схеме в итоге поступит на электрооборудование.

Сэкономить же полученную энергию помогут энергосберерегающие LED-лампы, которыми планируется оснастить все помещения мэрии. LED-лампы потребляют в 4 – 5 раз меньше энергии и служат гораздо дольше – порядка 35 000 часов.

Современные лампы светят, но не греют. Да и не должны они греть. Для получения тепловой энергии в «живом здании» будет использоваться энергия земли - геотермальный подогрев. Часть тепловой энергии будет получаться таким образом: воздух, подаваемый в здание, будет подогреваться контуром, забирающим тепло из грунта под фундаментной плитой.

Зимой тепло неостывшей земли будет передаваться в дом. Тот же цикл будет использован и при подогреве воды. А что же летом? В теплое время года излишки тепла через теплообменник будут передаваться в обратном направлении. Получается, что система работает как котел при отоплении и как кондиционер при охлаждении. Затраты на установку этой системы быстро окупятся благодаря значительному снижению эксплуатационных расходов.

Помогать в экономии тепла будут и энергоэффективные витражи, которые планируется установить в здании мэрии одновременно с «зеленым» фасадом. Эти окна работают как солнечные аккумуляторы, которые собирают солнечную энергию для обогрева помещений и практически исключают тепловые потери.

Но главным чудом «живого здания» все же станет «зеленый» фасад. Сложная система сеток и тросов станет новой средой для обитания сотен растений, корни которых будут находиться в специальных контейнерах, интегрированных в систему фасада. Помимо эстетической функции «зеленый» фасад способен принести зданию и неоценимую практическую пользу.

Растения, населяющие фасад, будут очищать воздух от вредных примесей, обеспечивать дополнительную звукоизоляцию здания и понижать температуру внутри помещения за счет естественного внешнего затенения.

Но кто будет контролировать все эти системы? Или они будут работать вне зависимости друг от друга? Нет. Мастерская Асадова планирует использовать для обеспечения работы каждой из составляющих «живого здания» сложнейшую систему единой диспетчеризации. Эта система позволит осуществить учет энергоресурсов, нормировать их потребление, скорректировать работу оборудования в зависимости от изменения внешних условий. Все это позволит сэкономить значительные средства.

Надеемся, что пример города Винницы вдохновит и российских градоначальников на создание подобных проектов. Однако будущее «зеленых» технологий в отечественном строительстве пока туманно.

- В России сложилась невыгодная ситуация для применения энергоэффективных технологий, как бы парадоксально это ни звучало. При наличии относительно дешевых энергоресурсов зачастую заказчик уверен, что создавать энергоэффективный проект нет смысла. Но я могу отметить такую тенденцию, что последнее время все больше и больше клиентов, особенно это касается Москвы, интересуются возможностью применения «зеленых» технологий в своих проектах, - считает архитектор Андрей Асадов.

За iнформацiєю:MosBuild

