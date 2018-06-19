Наталя Королевська: "Ми прагнемо змінити якість політики, покращити життя і економіку гаманця кожної людини"

Україна трансформується. Попри зусилля влади зберегти статус кво, дискредитувати будь-яку вільну думку та позицію і створити імідж опозиції, як зграйки стурбованих півнів, що деруться за владу всередині курника.

Що до останнього, то не такий вже цей закид і несправделивий. Проте, не можна не помітити появи нових сил і лідерів, котрі виокремлюються на тлі опозиційних міжусобиць.

Однією з таких яскравих особистостей, що наразі претендують на увагу та симпатії електорату, є лідерка новоствореної політичної сили “Україна — вперед!” Наталя Королевська. Молодий, розумний, амбітний політик, вже з ім'ям і досвідом, а головне — з власним баченням шляхів трансформацій держави і бажанням об'єдати здорові паростки нового політикуму, здатного ці зміни реалізувати.

Наталя Королевська на відміну від багатьох політичних вождів, “прикутих” до столиці, регіони увагою не обділяє. Принаймні презентацію - “обкатку” свого плану розвитку України “Нова економіка — нова країна” розпочала саме з Вінниці. А перед тим зустрілась з журналістами.

Побачили, почули її основні меседжі, які без сумніву, варті уваги.

Отож, Наталя Королевська

ПРО ПЛАН РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ми розпочали з Вінниці презентацію плану розвитку країни “Нова економіка - нова країна”. Послухаємо критику і пропозиції.

Це тільки проект плану, і ми зробимо все, щоб врахувати ідеї людей, які готові взяти участь в його доопрацюванні.

Це концепція розвитку держави, яку ми розробляли протягом чьотирьох років з лідерами громадських організацій, людьми справи, зокрема, з представниками Вінниці і Вінницької області.

Ми підготували пакет народних реформ, які включають понад 100 законопроектів, що свого часу були подані до парламенту. Трохи більше 20 із них було прийнято. Але, на жаль, з цих двадцяти запрацювали лише одиниці, решта заблоковані виконавчою владою — Кабінетом міністрів. З огляду на ситуацію ми вирішили активно займатися відставкою уряду Азарова, бо вважаємо, що сьогодні він головне джерело кризи і тих проблем, які існують в економіці країни.

Закладаючи основні засади програми “Нова економіка — Нова країна”, ми виходили не тільки з основних макроекономічних показників, котрі так гарно виглядають у статистиці, а з економіки кожної людини, кожної сім'ї. І брали в розрахунок ті важелі та ходи, які б дозволили рівень пенсій, мінімальної заробітної плати, тривалість життя змінити на краще. І прописували, як цього досягти. Наші розрахунки, цю модель, ми презентуємо в першій пропозиції, а далі - детально допрацьовуватимемо.

Скажімо, в результаті наших розрахунків у проекті розвитку країни, який ми розробили, ми побачили, що мінімальну пенсію 800 гривень можна за досить короткий строк змінити на пенсію в 500 євро. Що мінімальну зарплату близько 1.5 тис. гривень можна змінити і домогтися її розміру на рівні тисячі євро.

Сьогодні Президент і уряд кажуть, що в нашій країні немає дефолту, немає кризи і що в нас усе чудово. А зустрічаючись з людьми в регіонах, я бачу, що дефолт і криза настали у багатьох сім'ях, у пенсіонерів, - це коли до пенсії чи зарплати ще два тижні, а в гаманці вже порожньо. Тому ми і поставили собі завдання — змінити якість життя і особисту економіку кожної людини, кожного гаманця.

Сподіваюся, що нас підтримають, що в цю програму для співпраці ми зможемо підключити якомога більше людей і що вона стане дорожною картою економічного розвитку країни.

ПРО “ДИРЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ” І “СТАРИХ ПОЛІТИКІВ”

Сьогодні при владі старі політики. Одні - при владі, інші в опозиції. Потім навпаки. І так протягом 20 років.

Нам кажуть, що начебто нові професіонали приходять в уряд, але при цьому державна економічна політика чомусь не змінюється. Змінюютья тільки “директори економіки”.

У них завдання одне — як конвертувати країну у власні кишені. І саме в цьому вони вбачають результат своєї діяльності. Чим більше нулів на рахунку, чим краще вони забезпечили себе і свою сім'ю, - тим краще спрацювали.

Для втілення економічних змін, як я вже казала, на першому етапі вкрай необхідна відставка уряду Азарова. Є абсолютно зрозумілий механізм, як це зробити силами парламенту. Але для такого рішення в країні потрібен інший президент.

Президент, здатний мислити і думати про країну, а не займатися політичними та економічними репресіями, котрі нині відбуваються.

Тому, щоб змінити якість політики, в тому числі, й економічної, треба змінити політиків, які 20 років правлять країною.

ПРО СОЦІАЛЬНІ Й ПОЛІТИЧНІ ЛІФТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ

Ми взяли на себе велику відповідальність, оголосивши, що створюємо нову політичну силу. Це непросто, і жодних ілюзій ми не плекаємо, - мовляв, отак взяли — і все одразу вийшло. Але ми прекрасно розуміємо: якщо зараз не привести в політику нових лідерів, якщо зараз не змінити її якість, то країна як була 20 років у болоті політичного минулого, так в ньому житиме і надалі. І для того, щоб реалізувати політику і економіку нової якості, безумовно, потрібні нові лідери, нові політики. Ми зобимо все, щоб вже під час парламентських виборів- 2012 забезпечити соціальний і політичний ліфт тим людям, які своїми справами, своїми вчинками і громадянською позицією довели готовність боротися, готовність і вміння робити справу.

Є такі люди і на Вінниччині. Ми розпочали формування місцевої команди і як тільки остаточно визначимось з персоналіями усіх представимо громадськості.

Скажімо, ми дуже тісно співпрацюємо з Іриною Касьян, яка протягом двох років є активним громадським лідером, людиною, яка допомагає і підтримує нас. Разом з нею ми змогли розробити рекомендації, як захистити робоче місце, як захиститись від контролюючих органів. Вона надає юридичну підтримку під час роботи у профільному комітеті ВР, добре порацювала над змінами до Податкового Кодесу. А також жопомагає людям, які з нами співпрацюють тут, у Вінниці. І я сподіваюсь, що громадську приймальню нашої партії у Вінниці очолюватиме саме вона.

Нині є чимало молодих людкей, які проявляють ініціативу, які довели, що вони можуть боротися за країну, можуть і хочуть і попрацювати на неї .

Зустрічаючись з командою, яка кілька років тому прийшла до влади в Грузії і змогла кардинально змінити ситуацію в найкорумпованішій з часів СРСР країні, мені було дуже важливо з'ясувати, що для них є мотивацією. Як молоді люди — середній вік уряду 35 років - справді змогли добитися результатів. Так ось, для новго покоління політиків мотивацією є те, що вони бачать результати своєї роботи, пишаються тим, що змогли реально втілити в життя глобальні зміни, які призвели до покращення життя людей.

Тому для нас головна мотивація, головний критерій підбору команди — знайти людей, для яких метою і цінністю є реальне втілення змін, які покращать якість життя українців.

ПРО НАРОДНІ СПИСКИ

Ми незабаром презентуємо нашу команду на місцях. І порадимося з людьми, хто має потрапити до списків, до тієї команди, яку ми поведемо в парламент. Ми плануємо, що за ініціативою громадських лідерів буде формуватися народний список. Для нас дуже важливо, щоб до нього знову не потрапили ті люди, які тільки й вміють, що красиво переконувати лідерів у своїй незамінності.

Ми прагнемо, щоб членами партійного списку, нашими представниками в мажоритарних окургах стали ті, кому люди довіряють. А для цього по всій країні працюватимуть громадські приймальні, в яких проводитимуться аналітичні дослідження, безпосередньо в людей питатимуть, кому вони вірять і кого сьогодні потрібно підтримати. Для кого насправді потрібно сьогодні організувати політичний і соціальний ліфт захисту, щоб нові політики пробились і прийшли до парламенту.

Буде якийсь попередній список, але будуть і відкриті графи, куди люди зможуть вписувати свої пропозиції. Ми сподіватимемось на підтримку ЗМІ, щоб це було в достатній мірі відкрито. Зісно. це триватиме не один день. Розроблена ціла процедура і проводитиметься вона на платформі громадських організацій, щоб не було політичних впливів на процес формування народних списків.

Коли ми їх презентуємо, всі зможуть побачити, що там немає одіозних прізвищ.

ПРО ПІДТРИМКУ ПАРТІЇ

Влада спить і бачить, щоб дізнатись, хто нині наважується фінансувати опозиціну партію. Я повідомила ЗМІ, що за підсумками виборчої кампанії ми опублікуємо всі звіти нашої політичної сили. Ви пересвідчитесь, що все фінансування відбувається абсолютно офіційно. Але після того, що мої партенри і соратники пережили за останні два роки, - 36 кримінальних справ і десятки людей досі неможуть повернутися в країну, - показувати тих, хто ще має можливості і громадянську позицію підтримувати опозицію — це означає працювати на владу і знищувати цих людей.

Ми й самі не очікували, але впродовж останніх двох тижнів дуже масово від дрібних підприємців, простих людей ми отримуємо гроші, хай і невеликі суми. Є й ряд бізнесменів, - вони не входять до сотні найбагатших, міцний середній бізнес, які підтримували насупродовж 10 років і сьогодні розуміють, що треба створювати альтернативу, йдуть на колосальний ризик, але при цьому вірять, що справді ми зможемо добитися тієї мети, які ми перед собою поставили.



ПРО ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

Вже у травні - червні ми організуємо акції протесту підприємців, тому що мораторій на перевірки, якого ми домоглися минулого року, цього року парламентом підтриманий не був. Ми будемо добиватися мораторію на перевірки, особливо у рік виборів, коли всі підприємтсва в країні стануть заручниками політичної боротьби.

Друге - це зміни розміру єдиного соціального внеску. Тому що законопроект про скорочення єдиного соціальноговнеску вдвічі парламент не підтримав. Я думаю, це буде однією з базових вимог акцій протесту.

Ще одна дуже важлива вимога — це зміна закону про спрощену систему оподаткування. Бо чинна система призвела до того, що тінізація бізнесу продовжується і реально цей закон виконати неможливо.

Для нас також важливо лобіювати інтереси оціальних груп, які найбільше постраждали через рішення Конституційного суду про відміну виплат пільг за рішеннями судів і дозвіл ручного регулювання Кабміном розмірів соціальних виплат.

Окрім того, нас не влаштовує “першоквітневий жарт “Уряду, коли пенсії підняли від 1 до 10 гривень. Я вважаю, що це знущання, коли проголошуються соціальні ініціативи Президента, які підводяться під вибори, а при цьому над людьми фактично жорстоко жартують. Тому ми теж виставлятимемо і пакет соціальних вимог.

І, звісно, Податковий кодекс, - це наш біль, те, проти чого ми виступаємо з самого початку.

ПРО КОЛИШНІХ І НИНІШНІХ СОРАТНИКІВ

Юлія Тимошенко запросила мене в БЮТ п'ять років тому. Я прийшла в цю політичну силу поділяючи її цінності і підходи. Якщо ви пам'ятаєтке, тоді гаслом виборчої кампанії було “Справедливість є, за неї варто боротись”.

Я щиро в це вірю й досі, і вважаю, що саме зараз той момент, коли нам терба максимально об'єднуватись і боротисье, щоб лідери опозиції Тимошенко і Луценко були на волі, боротись з режимом Януковича.

Натомість в “Батьківщині” кулуарні домовленості, внутрішні розборки і боротьба за владу поки немає Тимошенко, - хто ж буде там головніший, хто царюватиме, перемагають здоровий глузд, підмінюючи всі цінності.

Мої стосунки з БЮТом, рішення, які довелось приймати, були достаньо болісним і неприємними. Але ми не хочемо продовжувати імітацію підтримки тих цінностей, які вводила Тимошенко, а насправді брати участь у поділі списків, який відбувається в опозиційному таборі. Тому й взяли на себе відповідальність створити нову політичну силу.

Що стосується КОДу, ми були одними з перших, хто підписав угоду про його створення в день арешту Юлії Тимошенко.

Ми також підписали угоду про об’єднану опозицію на Софійській площі у день Соборності і брали активну участь у роботі Комітету.

УСДП 10 років тому увійшла в БЮТ і 10 років пліч-опліч працювала разом з “Батьківщиною”. З першого дня арешту Юлії Володимирівни влада робила все, щоб блок розвалити. Ви пам'ятаєте арешт Корнійчука, шалений тиск, аби лише наша партія вийшла з блоку. Ми витримали.

Лише люди, які сприяють владі могли піти на такі рішення, які прийняв Турчинов. Без підстав, без проведення з'їзду, - згідно з угодою про стоврення БЮТу мали пройти 4 з’їзди, і тільки тоді можна було б ухвалити рішення з'їздом блоку про припинення його діяльності. Але аж ніяк не виключно за підписом Турчинова . Це рішення ми вважаємо нелегітимним, наша партія не приймає його, тому що воно не відповідає статутам.

Для себе ми прийняли рішення, що ми в опозиції до Януковича, Ми боротимемося за те, щоб Тимошенко була на волі. Минулого тижня ми були у Брюсселі разом з Павличком та Євгеном Сусловим, звертались до європейських політиків з проханням продовжти єароінтеграцію України і, водночас, посилити тиск на нашу владу щодо виконання рішення Європейського суду, щоб визнати Тимошенко та Луценка політв’язнями.

Ми зареєстрували звернення до Нобелівського комітету, щоб Тимошенко стала лауреатом Нобелівської премії і найближчим часом поїдемо до Норвегії, аби максимально донести і обгрунтувати нашу позицію. Це дуже важливо, щоб світ знав, що Тимошенко і Луценко перебувають у в'язниці за політичними мотивами. Що це політична репресія і аж ніяк не відбування покарання за економічний злочин.

Боротьбу за звільнення Тимошенко ми продовжимо. Віримо, що найближчим часом вона буде на волі, а там розберемось.

ЧИ НЕ БОЇТЬСЯ ДОЛІ ТИМОШЕНКО

Я вірю в те, що ми зможемо змінити ситуацію в крахні і захистити не лише свій життєвий шлях, а й порередити в принципі можливість політичних репресій, які сьогодні відбуваються. Наше завдання зробити так, щоб не довелося червоніти перед дітьми і щоб вони занли, що в країні є система правосуддя, єдина для всіх. Бо нині від беззаконня не застрахований ніхто, ніхто не може сподіватись, що його не заарештують за надуманим приводом.