Головне управління розвідки України нагадало окупантам, що "куріння - вбиває".

Головне управління розвідки України розкрило деталі нової спецоперації проти РФ, яку вдалося реалізувати в тимчасово окупованому Мелітополі 1 грудня.

За даними розвідки, сили супротиву влаштували раптову атаку на окупантів в обідній час на в’їзді до міста. За її підсумками, вдалося знищити декілька солдатів РФ та пошкодити їхній паливозаправник.

"Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур". Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння - вбиває", - акцентувало ГУР.

За даними відомства, наразі окупаційна "влада" міста намагається приховати наслідки діяльності партизанів й удає, що нічого не сталося. Там бояться реакції з боку кремлівських спецслужб, стверджує ГУР.

ГУР провели проти окупантів спецоперацію "Бариня"

У вересні 2023 року представник ГУР Андрій Юсов розкрив деталі ще однієї спецоперації проти РФ, якій дали кодове ім'я "Бариня". За його словами, наші спецслужби завербували лейтенанта РФ та змусили його переконати 11 російських військових здатися до полону.

Йдеться Алфьорова Данила Володимировича, який співпрацював з Україною з червня 2023 року. Наразі він знаходить на території України: коли з'явилася загроза його викриття, ГУР попіклувалося про те, щоб допомогти йому безпечно втекти з лав ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: